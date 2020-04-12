Yeminli Tercüman Nasıl Olunur? Noter Yeminli Tercüman Olma Şartları

Yeminli tercüman herhangi bir sözlü ya da yazılı kaynakların noter huzurunda bir dilden başka bir dile çevrilmesi anlamı taşır. Tabii bu yapılırken dilinin grameri, lehçesi, yapısı ve tüm detayları etkin şekilde ele alınır.



Önemli olan kaynak dil üzerinden hedef dile aynı anlamın aktarılmasıdır. Bunu noter yemin belgesine sahip tercümanlar, editörler ve proje koordinatörleri ile beraber ekip halinde ele alır. Daha sonra ise tercüme bürosu bünyesinde kaşe imza atılarak ilgili kişiye gerekli dosya ve dokümanlar ulaştırılır.



Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?



Yeminli tercüman olabilmek için belli başlı bazı özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu nitelikler aynı zamanda farklı kriterler üzerinden ele alınarak kişinin yeminli tercüman olma durumunu ortaya çıkarır. Bunun için alınan eğitimler ve daha pek çok farklı etmen zaman içerisinde kazanılmalıdır.



Genel açıdan bakılacak olduğunda ise yeminli tercüman olabilmek için mezuniyet diplomasını ibraz etmek suretiyle, noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman bulunmaktadır. Tabii bu durum sadece sözlü olarak kalmaz. Ayrıca noter bünyesinde bu dilin ne kadar bilindiği, kimlerin şahit olduğu ve benzeri unsurlar ele alınarak tutanak tutulur.



Noter Yeminli Tercüman Olma Şartları



Noter nezdinde yeminli tercüman olabilmek için belli başlı bazı şartları ve nitelikleri barındırmak gerekmektedir.



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Mütercim tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olmak.

- KPSS ya da TOEFL gibi belgelere sahip olmak.

- Gerekli koşullar doğrultusunda noter huzurunda yemin etmek ve tutanak tutulması.

- Noter huzurunda dilin ne kadar bilindiği konusunda yapılan mülakatı geçmek.



Tüm bu koşul ve şartları barındırmak suretiyle yeminli tercüman olma hakkı elde edilebilmektedir. Yeminli tercüman olunduktan sonra hem bireysel olarak hem de tercüman büroları üzerinden aktif olarak çalışabilmektedir.