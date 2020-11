Yerel Yönetimler Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Yerel yönetimler bölümü içerisinde avantajları olan lisans bölümlerden bir tanesidir. Özellikle öğrencilerin en çok tercih ettiği öğrenci değişim programlarına bu bölüme kayıt olarak katılabilirsiniz. Yerel yönetimler bölümüne kayıt olarak hem erasmus hem de work and travel progarmlarına katılabilirsiniz. Üniversiteler arasında var olan anlaşmalar ile birlikte erasmus ile Avrupa'da eğitim görme şansını elde edebilirsiniz. Ayrıca yine work and travel programı ile Amerika'da yazın hem çalışma hem de gezme imkanına sahip olabilirsiniz. Yerel yönetimler bölümü hem ön lisans hem de lisans eğitimi verilen bir bölümdür.



Yerel Yönetimler Bölümü Nedir?



Devlet içerisinde yer alan en düşük yönetim kademelerinde yönetim biçimini konu edinen ve yerel yönetimlerde donanımlı eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Yerel yönetimler bölümü 4 yıllık lisans süresi olan bir bölümdür. Ülkemizde ve dünyada var olan mevcut yerel yönetimleri konu edinmektedir. Aynı zamanda yerel yönetimlerde ki hizmetlerin halka en iyi şekilde ulaştırılmasını da amaçlayan bir bölümdür. Ayrıca ön lisans eğitiminde aynı adda yer alan bir bölüm daha vardır.



Yerel Yönetimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Temel Hukuk Kavramı

- Anayasa Hukuku

- Ekonomi

- Genel Matematik

- İngilizce

- Türkiye'de Vergi Sistemi

- Kamu Maliyesi

- Türkçe

- Atatürk'ün İlkeleri

- İdare Hukuku

- Kamu Yönetimi

- Türkçe 2

- Yerel Yönetimler

- İdareler Maliyesi

- Yönetim Organizasyonu

- Türkiye'de Siyasal Hayat

- Çevre ve Koruma

- Restorasyon

- İngilizce 2



Yerel Yönetimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Yerel yönetimi bölümünden mezun olan kişiler mahalli idarelerde görev almaktadırlar. Bölümde temel amaç kamuda veya özel sektörde oluşan yönetici yardımcılığının kapanmasıdır. Yerel yönetimlerde çalışmalara katılarak yönetici yardımcılığı yaparlar. Aynı zamanda yerel yönetimlerde belediyelerin halk ile daha yakından ilişki kurmasını, hizmetlerin daha iyi aktarılmasını sağlayan bir bölümdür. Mezunları orta veya üst düzeyde idare yöneticileri olarak görev almaktadırlar. Bu tamamen bölümde alınan eğitim ile alakalıdır.



Yerel Yönetimler Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Yerel yönetimler bölümü mezunları kamuda görev almaktadırlar. Kamuda memur olarak görev yaparlar. Memur olabilmek için mutlaka KPSS şartı da aranmaktadır. KPSS şartını yerine getiren kişiler kamuda yerel yönetimlerde her türlü pozisyonda çalışabilirler.