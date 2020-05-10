Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur? 2020 İzin Formu Örneği

Yıllık izin formu doldurmak için belirlenmiş olan kriterlere sahip olmanız gerekmektedir.



Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur?



En az 1 yıl doldurmanız takdirde yıllık izin formu doldurabilirsiniz. Yıllık izin formunda belirtilen süresince kaç gün izin istediğinizi belirleyerek izin talebinde bulunabilirsiniz. Yıllık izin formunu en az 1 ay önceden yapmanız gerekmektedir.



2020 İzin Formu Örneği



T.C:

Ad:

Soyad:

İşyeri Sicil No:

İşe Giriş Tarihi:

Çalıştığı Pozisyon:

İznin Başlama Tarihi:

İznin Günü:

İznin Bitiş Tarihi:

İznin Nerede Geçirileceği:

Kişinin İmzası: