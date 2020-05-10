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    HaberlerKariyer Haberleri Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur? 2020 İzin Formu Örneği
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    10.05.2020 - 20:18 |

    Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur? 2020 İzin Formu Örneği

    Çalışanların yıllık izin talebinde bulunma hakkı vardır. Yıllık izin talebinde bulunmak için yasalarla belirtilmiş olan kriterleri karşılamak gerekir. İşveren ile işçinin arasında gerçekleşen bu işlem her işçinin bilmesi gereken bir işlemdir. Özellikle yıllık izne çıkmak isteyenler internet ve diğer platformlar üzerinden bu formun nasıl doldurulacağını merak etmektedirler. Peki, Yıllık izin formu nasıl doldurulur? 2020 izin formu örneği nedir? İşte yıllık izin formuna dair tüm detaylar.

    Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur? 2020 İzin Formu Örneği

    Yıllık izin formu doldurmak için belirlenmiş olan kriterlere sahip olmanız gerekmektedir.

    Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur?

    En az 1 yıl doldurmanız takdirde yıllık izin formu doldurabilirsiniz. Yıllık izin formunda belirtilen süresince kaç gün izin istediğinizi belirleyerek izin talebinde bulunabilirsiniz. Yıllık izin formunu en az 1 ay önceden yapmanız gerekmektedir.

    2020 İzin Formu Örneği

    T.C:
    Ad:
    Soyad:
    İşyeri Sicil No:
    İşe Giriş Tarihi:
    Çalıştığı Pozisyon:
    İznin Başlama Tarihi:
    İznin Günü:
    İznin Bitiş Tarihi:
    İznin Nerede Geçirileceği:
    Kişinin İmzası:

    Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur 2020 İzin Formu Örneği

     

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