Yönetici Asistanı Görev Tanımı Nedir? Yönetici Asistanı Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Yönetici asistanı, yöneticinin yürüttüğü tüm işlerde yardımcı olmaktadır. İşlerin yürümesinde önemli olan küçük işleri yerine getirmektedir.

Yönetici Asistanının Görev Tanımı Nedir?

Yönetici asistanı birim yöneticisine idari destek sağlamakla görevlidir. Yöneticinin ihtiyaç duyduğu ve kendisinden istediği çeşitli konudaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görevleri yerine getirerek yöneticinin etkili ve süreklilik içerisinde işlerini yapabilmesine yardımcı olmaktadır.

Yönetici Asistanı Ne İş Yapar?

Yönetici asistanının yapması gereken işler çalıştığı sektöre göre değişiklik göstermektedir. Genel anlamda ofis işlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamaktadır. Profesyonel anlamda görevleri;

Toplantı ve organizasyon planlamalarını yapmak,

Yönetici için seyahat planlamalarını yapmak,

Posta gönderimi, mail takibi, iletişim gibi genel büro desteğini sağlamak,

Düzenli yayınlanması gereken raporları hazırlamak,

Telefonları yönetici adına cevaplamak ve kayıt tutmak,

Ofis belgelerini hazırlayarak ilgili yöneticiye sunmak,

Ofis için en uygun dosyalama sistemini oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak,

Eğitimlere katılarak mesleki ve teknik bilgi birikimini oluşturmak ve korumak,

Ofis malzemelerini takip ederek, eksilmesi halinde tamamlamak,

Yöneticinin takip etmesini istediği işleri takip etmek,

Yapmış olduğu tüm işleri ve sonuçlarını yöneticiye sözlü ya da yazılı olarak sunmak.

Nasıl Yönetici Asistanı Olunur?

Üniversitelerin Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans bölümlerinden mezun olmak yönetici asistanlığı için yeterli olmaktadır. Yönetici asistanı olmak için ayrıca özel ve resmi bir eğitim şartı aranmamaktadır.

Ancak eğitim akademileri Büro Yönetimi sertifikası vermektedir. Sertifika alma aşamasında kişiye büro yönetimi konusunda eğitim verilmektedir.