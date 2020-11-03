Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Öğrencilerin bu bölümü okuyabilmeleri için üniversite sınavlarından gerekli puanları almaları gerekmektedir. 4 yıl içerisinde 8 ayrı dönem olup her dönemde farklı pek çok dersleri de bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimini bir araya getiren alana Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü denmektedir. Günümüzde bilgi oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle akademik olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü de hayatımızda önemli bir yer edinmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemlerinin amacı bilgi yönetimi, teknoloji ve sistem gibi alanların bir araya getirilmesi, bilginin üretilmesi, yönetilmesi, güncellenmesi ve dağıtılmasının yanında bilgiyi kullanacak ve yönetici pozisyonlarında bulunan tüm kişilerin daha kolay bir şekilde karar vermesini sağlamaktır. Ayrıca Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü farklı yerlerdeki bilgilerin bir araya getirecek ve sunacak kişileri yetiştirip meslek hayatına kazandırmak da temel amaçlarından birisidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 4 yıllık lisans programından oluşmaktadır. Böylece 8 dönem eğitim alınmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri matematik, pazarlama gibi pek çok dersleri alırlar. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bulunan dersler ise şunlardır:

- Genel Muhasebe

- Bilişim Hukuku

- Pazarlama Yönetimi

- Yeni İletişim Teknolojileri

- Bilgisayar ve programlamaya giriş

- İşletme Bilgi Sistemi

- Algoritma ve Programlama

- Sistem Analizi ve tasarımı

- Üretim Yönetimi

- Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Öğrenciler bu derslerden 8 dönem toplam 4 yıl boyunca sorumlu olurlar. Bu derslerin başarılı bir şekilde bitirilmesi ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü diplomalarını alabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bulunan tüm dersler başarılı bir şekilde bitirilir ise öğrenciler mezun olup diplomalarını alabilirler. Ayrıca diplomasını alan kişilere de Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanı adı verilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlar farklı alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Aldıkları eğitim doğrultusunda iş hayatını kolaylaştırabilmek için bilgisayar ve yazılım şirketlerine entegre edilmesi için sorumluluk üstelenmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Endüstri ve endüstriyel faaliyetlerin bulunduğu her aklanda Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları iş bulabilirler. Özellikle şirketlerde operasyonu kolaylaştırmak için bilgi işlem bölümlerinde, devlet veya özel bankalarda, otomasyon ve yazılım firmalarında farklı pozisyonlarda iş bulma olanakları bulunmaktadır. Bunun için 4 yıllık Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü başarılı bir şekilde bir şekilde bitirmek gerekmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden yeni mezun olan kişilerin pek çoğu KPSS sınavını da araştırmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler iş imkanlarından devlet kurumlarında da faydalanabilirler. Fakat bunun için KPSS sınavına girilmesi gerekir. KPSS sınavına giren Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları devlet kurumlarında da çalışma hakkında sahiptir.