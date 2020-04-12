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    HaberlerKariyer Haberleri Yunus Polis Nasıl Olunur? Yunus Polis Olmanın Şartları - 2020
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    12.04.2020 - 21:01 |

    Yunus Polis Nasıl Olunur? Yunus Polis Olmanın Şartları - 2020

    Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak için görevli olan yunus polisler, meslek seçiminde henüz bulunmamış olan gençlerin dikkatini çekmektedir. Birçok kişi yunus polis olmak istemekte olup bunun için çalışmaktadır. Yunus polis olmak istiyorsanız şartları ve yapılması gerekenler hakkında detayları sizler için hazırladık.

    Yunus Polis Nasıl Olunur? Yunus Polis Olmanın Şartları - 2020

    Polis mesleğinin çeşitli birimlerinden biri olan yunus polis, Devriye Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlıdır.

    Yunus polislerin özel bir kıyafeti olması ve taşıt olarak motosiklet kullanmaları, polis olmak isteyenlerin sayısını artırmaktadır. Yunus polis doğrudan olunmayıp önce polis olmak gerekmektedir. Polis olarak görev yapmayan biri, yunus polis olma hakkına sahip değildir. Polis olduktan sonra gerekli şartları taşıyan kişiler, yunus polis olmak istediklerini yetkili mercilere bildirebilmektedir. Yunus polis olmak isteyen her polis mülakatlara ve çeşitli kurslara tabii tutulmaktadır.

    Yunus Polis Nasıl Olunur?

    Trafik yoğunluğu sebebi ile kurulan yunus polis birimi, olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlamaktadır. Motosikletli olmalarından dolayı araçlı devriyelere oranla suçluları daha hızlı takip edebilmektedir.

    Yunus polisi olmak için öncelikle POMEM veya PMYO okullarından birinden mezun olmak gerekmektedir. İldeki yunus polis ihtiyacına göre POMEM ve PMYO okullarından yeni mezun olanlar arasında alım yapılmaktadır.

    Toplum ile iç içe olan yunus polisler, halk tarafından sevilmekte ve sempati duyulmaktadır. Devletin otoritesini kendi üzerlerinde bulunduran yunus polisler, hoşgörüyü ve cana yakınlığı temsil etmektedir. Polislik imajına renk katan yunus polis olmak için öncelikle yunus polis olmaya istekli olmak gerekmektedir.

    Yunus Polis Olmanın Şartları 2020

    Yunus polis olmak isteyen bir aday, 28 yaşını aşmamış olmalıdır. Erkeklerde 1.75, kadınlarda 1.70 boy şartı aranmaktadır. Motosiklet sürüşü için yeterli fiziksel özelliklere sahip olmak ve sağlık açısından herhangi bir engelin olmaması gerekmektedir. Tüm bu özellikleri taşıyan Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokulu mezunları, mülakatları başarılı bir şekilde geçerek yunus polis olabilmektedir.

    Yunus polis mülakatında başarı olanlar, birkaç ay temel ve pratik konularda eğitim görmektedir. Verilen temel ve pratik eğitimin yanı sıra motosiklet kullanımıyla ilgili ders de almaktadırlar. Eğitim sürecini tamamlayan yunus polis adayları, sınava tabii tutulduktan sonra atandıkları birimde göreve başlamaktadır. Mülakatta veya sınavda başarısız olanlara, Emniyet Teşkilatı'nın başka birimlerinde görev verilmektedir.

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