Zabıta Nasıl Olunur? Zabıta Memuru Olma Şartları

Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.



Zabıta Nasıl Olunur?



Zabıta alımı yapmak için belediyeler devlet personel başkanlığınca zabıta alımı ilanı yayımlar. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yapar ve KPSS puanlarına göre tercih yaparak sırlamaya sokulur. Başvurular sonucunda alınan puanlara göre alım yapılacak adayların 5 katı kadar zabıta adayı sözlü mülakata çağırılır.



Sözlü mülakattan en az 70 puan alınması gerekmektedir. Daha sonra yapılan hesaplamalar neticesinde KPSS sınavından alınan puanın %50 si ile sözlü mülakattan alınan puanın %50’si toplanarak en yüksek puanı alan adaylar zabıta olarak göreve başlamak için hak kazanmış olur.



Zabıta Memuru Olma Şartları



Sınav ve mülakat aşamasının dışında zabıta olmak için pek çok kıstas bulunmaktadır ve bunlar çeşitli kriterlerle sınıflandırılmıştır. Zabıta olma şartlarına bakmak gerekirse;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

- Yüz kızartıcı bir ceza almamış olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- Kadınlardan 167 erkeklerde 175 boya sahip olmak,

- Erkekler için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

- 25 yaşından küçük olmak,

- Boy ile kilo arasında 10 kilodan fazla fark bulunmaması şeklinde sıralanabilmektedir.

Bu koşullar zabıta olmanın genel şartları olarak sınıflandırılabilmektedir. Ancak KPSS sınav puanı için gerekli şartlar belediyelere göre farklılık gösterebilmektedir. Zabıta olmak için minimum eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterli bulunmaktadır. Yukarıda sayılan şartların yanı sıra başka devlet kurumlarında memurluk yapanlar 30 yaşını aşmamak ve gerekli şartları taşımak koşuluyla zabıtalığa geçiş yapabilmektedir. Zabıta memuru olmak için yüzdelik dilimler hesaplanacağından ötürü KPSS’den ne kadar yüksek puan alınırsa sözlü mülakatta o kadar faydası olacaktır.