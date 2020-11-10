Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Ziraat Mühendisliğinin diğer adı Bitki Korumadır. Türkiye'de tarıma dayalı üretim yüksek olduğu için bu bölümden mezun olan kişiler kolaylıkla iş bulabilir. Sayısal derslerin ağırlıkta olduğu bölüm hem özel hem de devlet üniversitelerinde 4 yıllıktır. Ziraat mühendisliği dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Merak edenler için tüm yönleriyle derledik.
Ülkemizde, 41 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi veren fakülte bulunmaktadır. Ziraat mühendislerinin başlıca çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: Tarım teknolojisi, tarım makineleri üretimi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı.
Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?
Ziraat mühendisliği bölümünde bitkisel üretim geniş bir yer tutar. Bununla birlikte hayvancılık ve toprak bilimine dair birçok ders de 4 yıllık lisans programının içerisinde yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan kişilere ziraat mühendisi denir. Ziraat mühendisleri belli başlı alanlarda kimya ve makine mühendisleri ile ortak projelerde yer alır.
Öğrenciler Erasmus ile tarımsal teknolojinin geliştiği ülkelere gidebilir ve burada deneyim kazanabilir. Bu ülkelerde kazanacakları deneyimler, çok daha kısa sürede iş bulmalarını sağlar. Ziraat mühendisliğinin en büyük avantajı ise farklı sektörlerde iş bulabilme şanslarının yüksek olmasıdır.
Her yıl ziraat fakültesinin başarı sıralaması ve taban puanları değişmektedir. Bu fakültede yer alan başlıca bölümler ise şunlardır: Peyzaj Mimarlığı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi - Bitki Besleme.
Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
1. ve 2. Dönem Dersleri
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zooloji
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bitki Çoğaltım Teknikleri
Tarım Ekonomisi
3. ve 4. Dönem Dersleri
Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım
Bahçe Bitkilerinde Terbiye Sistemleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Fidan ve Fide Üretim Teknikleri
Peyzaj Mimarlığı
5. ve 6. Dönem Dersleri
Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Süt Teknolojisi
Bahçe Bitkilerinde Projelendirme Teknikleri
Kültür Sebzeleri I - II
7. ve 8. Dönem Dersleri
Bahçe Bitkileri Hastalıkları
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
Proje ve Sunum Hazırlama Teknikleri
Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon
Seçmeli Dersler
Özel Sebzecilik
Tohum Depolama İlkeleri
Bağcılık ve Çevre İlişkileri
Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Ziraat mühendislerinin, diğer mühendislere göre iş bulma şansı daha yüksektir. Bu bölümden mezun olanların yapabileceği işler:
1- Yeni tarım aletleri ve makineleri üretir.
2- Serbest gezen tavuk çiftliği kurabilir.
3- Organik tarımla uğraşabilir.
4- Bitki hastalıklarına dair araştırma yapar.
5- Tarımsal verimi arttıracak yeni ekipmanlar tasar.
6- Ziraat mühendisleri çiftlik açabilir. Bununla birlikte çiftçilere belli başlı alanlarda eğitim verebilir.
Ziraat Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
1- Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik ilaçlar geliştirir.
2- Bitkileri haşerelerden koruyan aşılar üretirler.
3- Hayvan barınakları kurabilirler.
4- Tarım kredi kooperatiflerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.
5- Bitkisel üretim gerçekleştire tesisleri denetleyebilirler.
6- Teknolojinin tarımsal üretimde etkin bir şekilde kullanılması için projeler geliştirirler.
7- Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilirler.
8- Meyve ve sebze depolarında yöneticilik yapabilirler.
9- Organik yumurta üretip satabilirler.