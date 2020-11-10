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    10.11.2020 - 13:20 |

    Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Ziraat Mühendisliğinin diğer adı Bitki Korumadır. Türkiye'de tarıma dayalı üretim yüksek olduğu için bu bölümden mezun olan kişiler kolaylıkla iş bulabilir. Sayısal derslerin ağırlıkta olduğu bölüm hem özel hem de devlet üniversitelerinde 4 yıllıktır. Ziraat mühendisliği dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Merak edenler için tüm yönleriyle derledik.

    Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Ülkemizde, 41 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi veren fakülte bulunmaktadır. Ziraat mühendislerinin başlıca çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: Tarım teknolojisi, tarım makineleri üretimi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı.

    Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

    Ziraat mühendisliği bölümünde bitkisel üretim geniş bir yer tutar. Bununla birlikte hayvancılık ve toprak bilimine dair birçok ders de 4 yıllık lisans programının içerisinde yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan kişilere ziraat mühendisi denir. Ziraat mühendisleri belli başlı alanlarda kimya ve makine mühendisleri ile ortak projelerde yer alır.

    Öğrenciler Erasmus ile tarımsal teknolojinin geliştiği ülkelere gidebilir ve burada deneyim kazanabilir. Bu ülkelerde kazanacakları deneyimler, çok daha kısa sürede iş bulmalarını sağlar. Ziraat mühendisliğinin en büyük avantajı ise farklı sektörlerde iş bulabilme şanslarının yüksek olmasıdır.

    Her yıl ziraat fakültesinin başarı sıralaması ve taban puanları değişmektedir. Bu fakültede yer alan başlıca bölümler ise şunlardır: Peyzaj Mimarlığı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi - Bitki Besleme.

    Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

    1. ve 2. Dönem Dersleri

    Gıda Bilimi ve Teknolojisi
    Zooloji
    Bahçe Bitkileri
    Tarımsal Yapılar ve Sulama
    Bitki Çoğaltım Teknikleri
    Tarım Ekonomisi

    3. ve 4. Dönem Dersleri

    Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım
    Bahçe Bitkilerinde Terbiye Sistemleri
    Tarımsal Yapılar ve Sulama
    Fidan ve Fide Üretim Teknikleri
    Peyzaj Mimarlığı

    5. ve 6. Dönem Dersleri

    Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik
    Hayvan Yetiştirme İlkeleri
    Süt Teknolojisi
    Bahçe Bitkilerinde Projelendirme Teknikleri
    Kültür Sebzeleri I - II

    7. ve 8. Dönem Dersleri

    Bahçe Bitkileri Hastalıkları
    Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
    Proje ve Sunum Hazırlama Teknikleri
    Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları
    Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon

    Seçmeli Dersler

    Özel Sebzecilik
    Tohum Depolama İlkeleri
    Bağcılık ve Çevre İlişkileri

    Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Ziraat mühendislerinin, diğer mühendislere göre iş bulma şansı daha yüksektir. Bu bölümden mezun olanların yapabileceği işler:

    1- Yeni tarım aletleri ve makineleri üretir.
    2- Serbest gezen tavuk çiftliği kurabilir.
    3- Organik tarımla uğraşabilir.
    4- Bitki hastalıklarına dair araştırma yapar.
    5- Tarımsal verimi arttıracak yeni ekipmanlar tasar.
    6- Ziraat mühendisleri çiftlik açabilir. Bununla birlikte çiftçilere belli başlı alanlarda eğitim verebilir.

    Ziraat Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

    1- Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik ilaçlar geliştirir.
    2- Bitkileri haşerelerden koruyan aşılar üretirler.
    3- Hayvan barınakları kurabilirler.
    4- Tarım kredi kooperatiflerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.
    5- Bitkisel üretim gerçekleştire tesisleri denetleyebilirler.
    6- Teknolojinin tarımsal üretimde etkin bir şekilde kullanılması için projeler geliştirirler.
    7- Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilirler.
    8- Meyve ve sebze depolarında yöneticilik yapabilirler.
    9- Organik yumurta üretip satabilirler.

     

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