Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizde, 41 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi veren fakülte bulunmaktadır. Ziraat mühendislerinin başlıca çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: Tarım teknolojisi, tarım makineleri üretimi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı.



Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?



Ziraat mühendisliği bölümünde bitkisel üretim geniş bir yer tutar. Bununla birlikte hayvancılık ve toprak bilimine dair birçok ders de 4 yıllık lisans programının içerisinde yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan kişilere ziraat mühendisi denir. Ziraat mühendisleri belli başlı alanlarda kimya ve makine mühendisleri ile ortak projelerde yer alır.



Öğrenciler Erasmus ile tarımsal teknolojinin geliştiği ülkelere gidebilir ve burada deneyim kazanabilir. Bu ülkelerde kazanacakları deneyimler, çok daha kısa sürede iş bulmalarını sağlar. Ziraat mühendisliğinin en büyük avantajı ise farklı sektörlerde iş bulabilme şanslarının yüksek olmasıdır.



Her yıl ziraat fakültesinin başarı sıralaması ve taban puanları değişmektedir. Bu fakültede yer alan başlıca bölümler ise şunlardır: Peyzaj Mimarlığı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi - Bitki Besleme.



Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Zooloji

Bahçe Bitkileri

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Bitki Çoğaltım Teknikleri

Tarım Ekonomisi



3. ve 4. Dönem Dersleri



Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım

Bahçe Bitkilerinde Terbiye Sistemleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Fidan ve Fide Üretim Teknikleri

Peyzaj Mimarlığı



5. ve 6. Dönem Dersleri



Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

Süt Teknolojisi

Bahçe Bitkilerinde Projelendirme Teknikleri

Kültür Sebzeleri I - II



7. ve 8. Dönem Dersleri



Bahçe Bitkileri Hastalıkları

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları

Proje ve Sunum Hazırlama Teknikleri

Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon



Seçmeli Dersler



Özel Sebzecilik

Tohum Depolama İlkeleri

Bağcılık ve Çevre İlişkileri



Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Ziraat mühendislerinin, diğer mühendislere göre iş bulma şansı daha yüksektir. Bu bölümden mezun olanların yapabileceği işler:



1- Yeni tarım aletleri ve makineleri üretir.

2- Serbest gezen tavuk çiftliği kurabilir.

3- Organik tarımla uğraşabilir.

4- Bitki hastalıklarına dair araştırma yapar.

5- Tarımsal verimi arttıracak yeni ekipmanlar tasar.

6- Ziraat mühendisleri çiftlik açabilir. Bununla birlikte çiftçilere belli başlı alanlarda eğitim verebilir.



Ziraat Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



1- Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik ilaçlar geliştirir.

2- Bitkileri haşerelerden koruyan aşılar üretirler.

3- Hayvan barınakları kurabilirler.

4- Tarım kredi kooperatiflerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.

5- Bitkisel üretim gerçekleştire tesisleri denetleyebilirler.

6- Teknolojinin tarımsal üretimde etkin bir şekilde kullanılması için projeler geliştirirler.

7- Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilirler.

8- Meyve ve sebze depolarında yöneticilik yapabilirler.

9- Organik yumurta üretip satabilirler.