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    HaberlerKıbrıs Haberleri Alsancak, Kırklareli ile ‘kardeş’ oldu
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    05.02.2020 - 07:00 |

    Alsancak, Kırklareli ile ‘kardeş’ oldu

    Türkiye’nin Kırklareli Belediyesi ile Alsancak Belediyesi arasında ‘Kardeş Kent Protokolü’ imzalandı.

    Alsancak, Kırklareli ile ‘kardeş’ oldu

    Kırklareli Belediye Başkanlığı’ndaki imza töreninde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in imzaladığı ‘Kardeş Kent Protokolü’ törenine her iki tarafın da meclis üyeleri katıldı. Alsancak Belediyesi’nin talebi ile ocak ayı meclisinde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen “Kardeş Belediye” olma talebi düzenlenen imza töreni ile resmiyete kavuştu.

    Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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