Alsancak, Kırklareli ile ‘kardeş’ oldu

Kırklareli Belediye Başkanlığı’ndaki imza töreninde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in imzaladığı ‘Kardeş Kent Protokolü’ törenine her iki tarafın da meclis üyeleri katıldı. Alsancak Belediyesi’nin talebi ile ocak ayı meclisinde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen “Kardeş Belediye” olma talebi düzenlenen imza töreni ile resmiyete kavuştu.