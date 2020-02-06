Arazi beyanları için son tarih 14 Şubat

Fondan yapılan açıklamaya göre ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusu kabul edilmeyecek. Öte yandan Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak 2020 ayı içerisinde ikbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 17 Şubat tarihine kadar beyan edilmesi gerekiyor. Patates başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebiliyor.