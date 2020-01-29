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    HaberlerKıbrıs Haberleri Bakan Taçoy resim sergisi açtı
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    29.01.2020 - 07:50 |

    Bakan Taçoy resim sergisi açtı

    Kırgızistan resim sanatçıları Ibraimov ile Abakirov’un kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

    Bakan Taçoy resim sergisi açtı

    Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov’un 20 eserinden oluşan sergi ve Azamat Abakirov’un 19 eserinden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser ile ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’ün hazırladıkları 30 eserden oluşan iki sergi açıldı.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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