Bakan Taçoy resim sergisi açtı

Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov’un 20 eserinden oluşan sergi ve Azamat Abakirov’un 19 eserinden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser ile ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’ün hazırladıkları 30 eserden oluşan iki sergi açıldı.