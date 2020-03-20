Bakandan Maliye çalışanlarına teşekkür

Bakan Amcaoğlu açıklamasında, “Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte hükümet olarak bir yandan sıkı tedbirler almaya devam ederken, diğer yandan elzem noktalar da kamu dairelerimiz ve personellerimiz özverili çalışmalarını sürdürüyor. Maliye Bakanlığına bağlı özellikle büyük risk altında bulunan dairelerimizde çalışan müdür ve personellerimize teşekkürü bir borç biliyorum” ifadesini kullandı.