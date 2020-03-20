BİST85.1950EURO7,010,06USD6,51-0,48ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Bakandan Maliye çalışanlarına teşekkür
    ABONE OL
    20.03.2020 - 07:00 |

    Bakandan Maliye çalışanlarına teşekkür

    Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede bir yandan hükümetin Koronavirüsle (COVID-19) etkin mücadele ederken, diğer yandan Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerin tedbirleri hızlı bir şekilde hayata sokması ve süreci şeffaf şekilde yönetmesinin takdir topladığını, bu bağlamda bakanlığına bağlı; “özellikle en büyük risk altında bulunan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Bütçe Dairesi, Hazine Muhasebe Dairesi, Devlet Emlak Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve bakanlığımıza bağlı tüm daire müdür ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

    Bakandan Maliye çalışanlarına teşekkür

    Bakan Amcaoğlu açıklamasında, “Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte hükümet olarak bir yandan sıkı tedbirler almaya devam ederken, diğer yandan elzem noktalar da kamu dairelerimiz ve personellerimiz özverili çalışmalarını sürdürüyor. Maliye Bakanlığına bağlı özellikle büyük risk altında bulunan dairelerimizde çalışan müdür ve personellerimize teşekkürü bir borç biliyorum” ifadesini kullandı.

    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yeni vaka sayısını açıkladı! Corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yeni vaka sayısını açıkladı! Corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber