Çavuşoğlu, karne dağıttı

Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Mevlanaoğlu, öğrencilerin bugün çalışmalarının semeresini alacaklarını söyledi. Karnelerinde kırık not alan öğrencilere üzülmemeleri tavsiyesinde bulunan Mevlanaoğlu, çalışarak kırık notlarını ikinci dönemde düzelteceğinden emin olduğunu kaydetti. Mevlanaoğlu, öğrencilere tatilde eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemelerini tavsiye etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilerin güzel bir okulda okuduğuna işaret ederek, öğretmenlerin öğrencilerin başarısı için uğraştığını belirtti. Çavuşoğlu, çocukların başarısı için ailelerin ve öğretmenlerin emek verdiğini söyleyerek, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere teşekkür etti.