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    HaberlerKıbrıs Haberleri Çavuşoğlu, karne dağıttı
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    01.02.2020 - 07:00 |

    Çavuşoğlu, karne dağıttı

    Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atleks Sanverler Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere 2019-2020 Öğretim Yılı yarıyıl karnelerini verdi.

    Çavuşoğlu, karne dağıttı

    Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Mevlanaoğlu, öğrencilerin bugün çalışmalarının semeresini alacaklarını söyledi. Karnelerinde kırık not alan öğrencilere üzülmemeleri tavsiyesinde bulunan Mevlanaoğlu, çalışarak kırık notlarını ikinci dönemde düzelteceğinden emin olduğunu kaydetti. Mevlanaoğlu, öğrencilere tatilde eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemelerini tavsiye etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilerin güzel bir okulda okuduğuna işaret ederek, öğretmenlerin öğrencilerin başarısı için uğraştığını belirtti. Çavuşoğlu, çocukların başarısı için ailelerin ve öğretmenlerin emek verdiğini söyleyerek, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere teşekkür etti.

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