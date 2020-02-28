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    28.02.2020 - 07:00 |

    Çocuk atölyesi açıldı

    Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen 2019-2020 kış dönemi çocuk atölyesi sergisi açılırken, kursiyer çocuklara sertifikaları verildi.

    Çocuk atölyesi açıldı

    LTB’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu, kurs eğitmenleri, kursiyerler, aileler ve sanatseverler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler yaparken, sanatın önemine işaret etti ve hem çocukları hem de aileleri kursa gösterdikleri ilgi nedeniyle kutladı. EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu ise yaptığı konuşmada, LTB’nin yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, LTB’yi en büyük paydaşları olarak gördüklerini ve kurumlarının gerçek yol arkadaşı olarak değerlendirdiklerini belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise EMAA ile 5 yıldır sürdürülen güzel işbirliğine atıfta bulunarak, düzenlenen kursun toplumun yarını olan çocuklar ve bugünün bireyleri için önem taşıdığını vurguladı.

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