"Erenköy direnişi dönüm noktasıdır"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti. Başbakanlıkta dün saat 14.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Tatar, 100 yıllık bir oluşumun KKTC’de bir uzantısının olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, hem çocuk ve gençleri korumak hem de halkın bilinçlenmesi adına bu tür adımların önemli olduğuna dikkat çekti.



Günümüzde KKTC’de üniversite mezunu işsiz gençlerin bulunduğunu da hatırlatan Tatar, bu anlamda YEDAM bünyesinde yapılan istihdamları da olumlu değerlendirdiğini ifade ederek, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirtti. Bu gelişimi yaşarken KKTC’nin yanı başındaki Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağının altını çizen Tatar, bu ilişkilerin KKTC’ye faydalarının dokunacağını belirtti ve Yeşilay temsilcilerini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.



YEDAM’a davet



Osman Baturhan Dursun da Yeşilay’ın 100 yıllık bir kuruluş olduğunu ve alkol, tütün, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Dursun, ayrıca aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini desteklediklerini de belirtti. Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü de KKTC’de Yeşilay’ın geçtiğimiz yıl faaliyete geçtiğini ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) kurarak ayaktan psiko-sosyal destek sağlamaya başladığını kaydetti.İstihdam yaparak gençliğe en temel hizmeti verecek bir merkez oluşturduklarını ve merkezin 08.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verdiğini belirten Çamlıköylü, Tatar’ı YEDAM’a davet etti.

‘Destansı kahramanlık’



Öte yandan dün Erenköy Direnişi’nde destan yazan Mücahitler için Milli Mücadele Madalyası töreni düzenlendi. Yenierenköy Muhtarlığının çalışması, Başbakanlık ve Yenierenköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen törende 42 Milli Mücadele Madalyası takdim edildi. Hayatta olmayan Mücahitlerin madalyaları yakınlarına verildi. Törene katılan Başbakan Tatar, KKTC’nin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, bugünkü barış, refah ve huzur ortamına şehitlerin ve Mücahitlerin destansı kahramanlıkları sayesinde gelindiğini ifade etti. Erenköy’de destan yazanlara bir kez daha minnet duygularını ifade etmek istediğini söyleyen Tatar, Erenköy savaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşları gibi Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde çok önemli bir dönümü noktası olduğunu kaydetti. Tatar, “Erenköy ve o bölgede yaşayan o köylerde büyük mücadele veren insanlarımızı böyle bir özel günde tekrar hatırlayabilmek, anabilmek, onların verdikleri büyük mücadeleyi tarihin bu akışı üzerinde hatırlayabilmek çok önemli” dedi.