Gazimağusa’da yaşlılara ilaç ve gıda yardımı

Belediye açıklamasına göre, İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün organizasyonuyla 4 ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediyenin Kulübüne üye olup olmadığına bakılmaksızın ileri yaş grubundan ve yalnız kişilere hizmet veriliyor.



Bu hizmetten faydalanmak için İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne 0548 8166039 ve 0548 8166023 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin özellikle Sağlık, Temizlik, Zabıta Şubeleri ve İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün bu olağanüstü günlerde büyük özveri ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti.



Arter, ileri yaşta ve yalnız olan kişilerin temel gıda maddesi ve ilaç gibi gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için karantinanın başından beri ekipleri organize ettiklerini söyledi.



Vaka sayısı 42’ye yükseldi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.



Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını belirtti.



KKTC’de vaka sayısı 42’ye, Güney Kıbrıs’ta ise dün eklenenen 8 hastayla 124’e yükseldi.