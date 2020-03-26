BİST89.0630EURO7,051USD6,450,58ALTIN333,49-0,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Gazimağusa’da yaşlılara ilaç ve gıda yardımı
    ABONE OL
    26.03.2020 - 07:00 |

    Gazimağusa’da yaşlılara ilaç ve gıda yardımı

    Gazimağusa Belediyesi ekipleri 65 yaş ve üzeri, hiçbir yakını olmayan insanlara ilaç ve gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

    Gazimağusa’da yaşlılara ilaç ve gıda yardımı

    Belediye açıklamasına göre, İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün organizasyonuyla 4 ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediyenin Kulübüne üye olup olmadığına bakılmaksızın ileri yaş grubundan ve yalnız kişilere hizmet veriliyor.

    Bu hizmetten faydalanmak için İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne 0548 8166039 ve 0548 8166023 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

    Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin özellikle Sağlık, Temizlik, Zabıta Şubeleri ve İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün bu olağanüstü günlerde büyük özveri ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti.

    Arter, ileri yaşta ve yalnız olan kişilerin temel gıda maddesi ve ilaç gibi gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için karantinanın başından beri ekipleri organize ettiklerini söyledi.

    Vaka sayısı 42’ye yükseldi

    Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

    Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını belirtti.

    KKTC’de vaka sayısı 42’ye, Güney Kıbrıs’ta ise dün eklenenen 8 hastayla 124’e yükseldi.

    Yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladıİtalya'da corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'na başvuru şartları nelerdir?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'na başvuru şartları nelerdir?

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Skandal olayın faturası vali yardımcısına çıktı!

    Skandal olayın faturası vali yardımcısına çıktı!

    Sıradaki Haber