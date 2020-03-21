‘Halkımızı alkışlamak gerekir’

Denktaş yaptığı açıklamada, “Virüs salgınını inşallah bu sayede olabilecek en hafif şekliyle atlatacağız..Allah kerim sürecin sonrasında yaşanması beklenen ekonomik krize... Ayni hassasiyet devam ederse onu da en az mağduriyetle atlatmayı başaracağımızı ümid ediyorum” ifadelerini kullandı.