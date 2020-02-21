BİST115.6420EURO6,590,13USD6,110,11ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri İlaçlara yüzde 12.1 zam yapıldı
    ABONE OL
    21.02.2020 - 07:00 |

    İlaçlara yüzde 12.1 zam yapıldı

    Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), bugünden itibaren KKTC özel eczanelerindeki tüm beşeri ve Türkiye menşei ilaçların fiyatlarının yüzde 12.1 zamlandığını açıkladı.

    İlaçlara yüzde 12.1 zam yapıldı

    Açıklamada, “KKTC özel eczanelerinde bulunan beşeri ilaçlarının yaklaşık yüzde 80’i Türkiye menşei olduğundan ve dün akşam geç saatlerde açıklaması yapılan beşeri ilaçlar zammının akabinde, KTEB bugün tüm üye eczanelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmış ve fiyatlar komisyon kararına bağlı olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

    Birlikten yapılan açıklamada, zammın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından dün duyurusu yapılan ve TİTCK Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda alınan karar doğrultusunda gerçekleştiği kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu komisyonda alınan karar doğrultusunda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırıldığı ifade edildi.
    Birlik açıklamasında, gerçekleşen zammın KKTC İlaç ve Eczacılık Dairesi, KKTC Ticaret Dairesi, KKTC Özel Eczanelerinin uhdesinde olmadığı ve bu mercilerden bağımsız hareket edildiği kaydedilerek, 2020 yılına gelinmesine rağmen ekonomi, ilaç, sanayi ve eczanelerin, ülkenin kendi bünyesinde olmaması eleştirildi.

    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber