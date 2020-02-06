Karla karışık yağmur bekleniyor

Bugün ve yarın ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava sıcaklığı pazar günü 5-8 derecelere düşecek. Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu yüksek dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, pazar parçalı bulutlu yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, pazartesi ve salı az bulutlu sabah saatleri don olayı bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 15 18 derece, pazar günü 5 8 derece, diğer günlerde ise 9 - 12 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.