11.03.2020 - 07:00 |
Kıb-Tek Araştırma Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi dün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.Komite toplantısına, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın ve KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl katıldı.UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve önerge sahibi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.