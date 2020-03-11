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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kıb-Tek Araştırma Komitesi toplandı
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    11.03.2020 - 07:00 |

    Kıb-Tek Araştırma Komitesi toplandı

    Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi dün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

    Kıb-Tek Araştırma Komitesi toplandı

    Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.Komite toplantısına, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın ve KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl katıldı.UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve önerge sahibi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

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