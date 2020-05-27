‘KKTC, yeni cazibe merkezi’

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için Türkiye’ye teşekkür etti, anlaşmanın ayrıntılarını anlattı. Tatar, “KKTC’ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL, reel sektör yatırımlarına 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı olarak 1 milyar 150 milyon TL güçlü bir destek sağlandı” dedi. Koronavirüsle mücadelede önemli bir başarı elde edildiğine dikkati çeken Tatar, “KKTC, turizmde yeni bir cazibe merkezi, korunaklı bir alana dönüştü. Pek çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere, birçok ülkeden KKTC’ye yatırıma ilgi arttı. Uçuşların başlamasıyla, turist akınının meydana geleceğine eminim” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla telekonferans yöntemiyle, dün, “Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni” düzenlendi. Tatar, törenin ardından Milliyet’e anlaşma ve koronavirüs sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunmaya destek

Başbakan Tatar, “2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” kapsamında, Türkiye tarafından 2020’de KKTC’ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL, reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı olarak 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını belirtti. Savunma alanına dönük katkının altını çizen Tatar, “Savunma alanında yeni bir projemiz söz konusu değil. Bu alanda önceliğimiz askeriyenin ihtiyaçlarını karşılamak” dedi.

Tatar, altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, KKTC Karayolları Master Plân Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesine katkı, Tıbbi Teçhizat Cihaz Alım Projesi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı, Turizm Kovid-19 Salgın Desteği Programı, Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkârlara Yönelik Kredi Programı, Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamamlanması başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projelerle, 2020’de ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verileceğini belirtti.

‘Turist akını olur’

KKTC’nin koronavirüsle mücadelede önemli bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Tatar, şunları söyledi:

“Hiç kuşkusuz buna Türkiye’nin katkıları da görmezden gelinemez. KKTC’ye yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Türk halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim. Bu süreçle birlikte KKTC, turizmde yeni bir cazibe merkezi, korunaklı bir alana dönüştü. Pek çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere, birçok ülkeden KKTC’ye yatırıma ilgi arttı. Bu sektörün de hareketlenmesiyle, buraya gelip yerleşmek isteyen çok sayıda insan var. Hazirandan sonra, bütün bu gelişmeler hız kazanacak. Türkiye ile uçuşların açılması konusunu haziran başında konuşacağız. Uçuşların başlamasıyla, turist akınının meydana geleceğine eminim.”

Anlaşmanın kapsamı

Anlaşmanın maddeleri özetle şöyle sıralanıyor:

KKTC Hükümeti; 2020 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirecek. En geç 2020 yılı ekim ayının sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifini ve yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Türkiye; 1 milyar 38 milyon 395 bin 726,92 liraya kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe yardımında, 1 milyar 250 milyon 580 Bin 323,50 liraya kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunacak.

Türkiye tarafından taahhüt edilen hibe ve kredi tutarlarının dağılımı, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenecek.

“Aylık Program İzleme Raporu” hazırlanacak ve bu raporlar, teknik heyetlerce değerlendirilecek. Değerlendirme neticesinde, anlaşmaya uygun ödenek teklifi T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KKTC’ye aktarılacak.

KKTC ekonomisinin gidişatı ve programın uygulamaları temmuz ve eylül, aralık aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilecek.

‘Sınavı geçtik’

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuşan Tatar, “Adaylar belli. Seçimi koronavirüse bağlı, zorunlu olarak ertelemiştik. Ancak siyasetimiz bıraktığımız yerden devam ediyor. Bizim ideolojimiz, duruşumuz ve vizyonumuz belli. Halk bu süreçte yaptığımız çalışmaları gördü ve yeniden değerlendirme fırsatı buldu. Biz süreci iyi yönettik ve sınavı başarıyla geçtik. Türkiye ile imzaladığımız anlaşmayla, ülkede sağlam temellerin atılmasına vesile olduk” diye konuştu.