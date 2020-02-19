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    HaberlerKıbrıs Haberleri KKTC’den 12 firma Dubai’deki fuara katıldı
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    19.02.2020 - 07:00 |

    KKTC’den 12 firma Dubai’deki fuara katıldı

    12 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) organizasyonuyla, 14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı.

    KKTC’den 12 firma Dubai’deki fuara katıldı

    KTSO’dan yapılan açıklamada, “Oda, 2007 yılında her türlü siyasi engeli aşarak fuarda ilk kez 42 metrekare yer almayı başararak, fuara 6 firma ile katılım gerçekleştirdi. Odanın, bugün ise 120 metrekarelik profesyonelce düzenlenmiş stant alanında 12 firmasıyla ve tecrübesiyle artık Hall 1’de Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri arasında ürünlerini sergiledi” denildi.

    Açıklamada, küresel gıda sektörünün en yeni ve en iyi ürünlerinin tedarik zincirleriyle buluştuğu dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood’un, 16-20 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

    Kuzey Kıbrıs standında, ziyaretçilere hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, dondurma, kurabiye, peksemet ve unlu mamullerin sergilenip tadım yaptırıldığı belirtilen açıklamada, Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı ifade edildi.

    Fuardaki, 120 metrekarelik “North Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) standının Şeh Said Hall 1 numarada yer aldığı kaydedilen açıklamada, Oda Başkanı Candan Avunduk’un fuar süresince Dubai’de olacağı belirtildi.

    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
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