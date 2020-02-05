‘Koronavirüse karşı tüm önlemler alındı’

Sağlık Teknik Komitesi’nin geçmişte benzer acil sağlık durumlarında başarılı şekilde işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, Komite üyelerinin toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis’e bilgi verdiği, liderlerin kendilerine yapılan açıklamalardan memnun kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili önlemlerini Sağlık Teknik Komitesi’nin ürettiği kararlar ışığında almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü rehberleri ve uyarılarını dikkate alarak, salgının genelde adaya ve özelde ülkeye ulaşması ihtimalinden yola çıkarak gerekli tüm önlemleri aldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli de dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hazırlanan karantina merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.