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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Koronavirüse karşı tüm önlemler alındı’
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    05.02.2020 - 07:00 |

    ‘Koronavirüse karşı tüm önlemler alındı’

    İki Toplumlu Sağlık Komitesi, adanın her iki tarafında, tarama dahil, Dünya Sağlık Örgütü’nün işaret ettiği tüm önlemlerin alındığını kaydetti. Ara bölgede dün toplanan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, toplantının ardından yaptığı ortak açıklama, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından duyuruldu. Komitenin açıklamasına göre, Komite üyeleri yakın temasta kalmayı, bilgi alışverişinde bulunmaya devam etmeyi ve gerekli gördüğü takdirde karşılıklı yardım sağlamayı kararlaştırdı.

    ‘Koronavirüse karşı tüm önlemler alındı’

    Sağlık Teknik Komitesi’nin geçmişte benzer acil sağlık durumlarında başarılı şekilde işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, Komite üyelerinin toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis’e bilgi verdiği, liderlerin kendilerine yapılan açıklamalardan memnun kaldığı ifade edildi.

    Öte yandan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili önlemlerini Sağlık Teknik Komitesi’nin ürettiği kararlar ışığında almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü rehberleri ve uyarılarını dikkate alarak, salgının genelde adaya ve özelde ülkeye ulaşması ihtimalinden yola çıkarak gerekli tüm önlemleri aldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli de dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hazırlanan karantina merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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