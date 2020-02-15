‘Maraş adımı bölge için bir kazanım’

Taçoy, bunun hayata geçmesi için mücadele ederken uluslararası hukuku, bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) düzenleyeceği “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş’ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir umut olacağını ifade etti.



Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.



Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş’ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.



Taçoy, Doğu Akdeniz’de önemli bir süreç yaşandığını, bu süreçte hem denizde hem sahada hem de masada proaktif siyaset izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Maraş konusunda yazılı açıklama yapan Taçoy, “Türkiye’mizin, Doğu Akdeniz’de, denizlerde attığı adımlar, Türkiyemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaatleri içindir. Bu süreç, hem Türkiye’nin KKTC için, hem de aynı zamanda KKTC’nin Türkiye için neden önemli olduğunu gösteren bir turnusol kağıdıdır” ifadelerini kullandı.



Bu dönemde sahada da Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak gelişmesinin önünü açacak adımların atılma aşamasında olduklarını dile getiren Taçoy, bu amaçla Türkiye ile KKTC hükümeti olarak, Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldıklarını ifade etti.



‘Yeni bir turizm şehri olacak'



Taçoy, şunları kaydetti:



“Bizler, Kapalı Maraş’ın terk edilmiş, bir hayalet şehirden kurtulmasını istiyoruz. Dünyada eşsiz benzersiz bir sahile sahip bölgenin, yeni bir turizm şehri olmasını istiyoruz. Kapalı Maraş’ı, Akdeniz’in yeniden bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir dönemin Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, ‘gerçektir.’ Dünya yıldızlarının uğrak yeri yeniden Maraş olacaktır.” Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.



Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş’ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır” ifadelerine yer verdi.