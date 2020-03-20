Meclis’te maske ve eldiven dağıtıldı

Cumhuriyet Meclisi’nde bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi.

Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.



Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 11 Ekim’de, ikinci tur olursa onun da 18 Ekim’de gerçekleşmesine oy birliği ile karar verdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim tarihine kadar görevine devam edecek.