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    HaberlerKıbrıs Haberleri Meclis’te maske ve eldiven dağıtıldı
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    20.03.2020 - 07:00 |

    Meclis’te maske ve eldiven dağıtıldı

    Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

    Meclis’te maske ve eldiven dağıtıldı

    Cumhuriyet Meclisi’nde bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi.
    Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.

    Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 11 Ekim’de, ikinci tur olursa onun da 18 Ekim’de gerçekleşmesine oy birliği ile karar verdi.

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim tarihine kadar görevine devam edecek.

    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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