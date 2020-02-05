05.02.2020 - 07:00 |
Öğrenciler izci kampında
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Esentepe’de BTMK, Esentepe Ortaokulu ve LİDER izcilerinin katılımıyla kış izcilik kampı gerçekleştirildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe Ortokulu’nda gerçekleşen Esentepe Oymak Kış Kampı’na katılan izciler 3 gün boyunca doğada mevsim zorluklarında konaklama, barınma ve kendilerini koruma, yaşayarak öğrenme ve oymak ile birlikte hareket etmek, hedefler çerçevesinde birçok eğlence, sosyal ve bilgilendirici istasyonlarından geçti.