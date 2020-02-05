Öğrenciler izci kampında

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe Ortokulu’nda gerçekleşen Esentepe Oymak Kış Kampı’na katılan izciler 3 gün boyunca doğada mevsim zorluklarında konaklama, barınma ve kendilerini koruma, yaşayarak öğrenme ve oymak ile birlikte hareket etmek, hedefler çerçevesinde birçok eğlence, sosyal ve bilgilendirici istasyonlarından geçti.