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    HaberlerKıbrıs Haberleri Öğrenciler izci kampında
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    05.02.2020 - 07:00 |

    Öğrenciler izci kampında

    Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Esentepe’de BTMK, Esentepe Ortaokulu ve LİDER izcilerinin katılımıyla kış izcilik kampı gerçekleştirildi.

    Öğrenciler izci kampında

    LTB’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe Ortokulu’nda gerçekleşen Esentepe Oymak Kış Kampı’na katılan izciler 3 gün boyunca doğada mevsim zorluklarında konaklama, barınma ve kendilerini koruma, yaşayarak öğrenme ve oymak ile birlikte hareket etmek, hedefler çerçevesinde birçok eğlence, sosyal ve bilgilendirici istasyonlarından geçti.

    Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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