‘Otobüs Durağı’nda Üç Bencil’ sahnelendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Otobüs Durağında Üç Bencil” adlı oyun dün 14.00 ve 16.00 seanslarıyla, ücretsiz olarak Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.