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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Otobüs Durağı’nda Üç Bencil’ sahnelendi
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    02.02.2020 - 07:00 |

    ‘Otobüs Durağı’nda Üç Bencil’ sahnelendi

    Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, şubat tatili nedeniyle çocuklara yönelik ücretsiz oyun dün sahnelendi.

    ‘Otobüs Durağı’nda Üç Bencil’ sahnelendi

    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Otobüs Durağında Üç Bencil” adlı oyun dün 14.00 ve 16.00 seanslarıyla, ücretsiz olarak Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.

    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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