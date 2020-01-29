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    HaberlerKıbrıs Haberleri Özersay, Lodra’da öğrencilerle buluştu
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    29.01.2020 - 07:50 |

    Özersay, Lodra’da öğrencilerle buluştu

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına başladı.

    Özersay, Lodra’da öğrencilerle buluştu

    Özersay, Londra temasları çerçevesinde ilk olarak Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerle görüştü.
    KKTC Londra Temsilciliği’nde yer alan görüşmelerde Özersay, sırasıyla İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya geldi.

    Görüşmelerde, İngilterede yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı sıkıntılar, beklentileri ve talepleri ele alındı.

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Londra Bu¨yu¨kelc¸isi U¨mit Yalc¸ın’ı da ziyaret etti. Görüşme, Türkiye Bu¨yu¨kelc¸ilik Rezidansında yer aldı.

    Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün, Wesminister Birles¸ik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipligˆinde Lordlar Kamarası’nda konuşma da yapacak.

    Özersay, Dostluk Grubu u¨yelerinin onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’a Londra temaslarında KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı ile Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik ediyor.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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