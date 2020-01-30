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    HaberlerKıbrıs Haberleri Özersay Londra’da vekillerle buluştu
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    30.01.2020 - 07:00 |

    Özersay Londra’da vekillerle buluştu

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına devam ediyor.

    Özersay Londra’da vekillerle buluştu

    Özersay, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya çıkması muhtemel bazı fırsatların değerlendirilmesi ve İngiltere ile ticaret yanında direkt uçuşların yapılabilmesi gibi konuları gündeme taşımak ve konuşulmasını sağlamak amacıyla Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, önceki gün ve dün Birleşik Krallık Parlamentosu’nda bazı görüşmeler yaptı.

    Özersay, Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili Feryal Demirci Clark ile bir araya geldi.
    Özersay, bunun yanı sıra Independent Gazetesi Savunma ve Diplomasi Edito¨ru¨ Kim Sengupta ile Doğu Akdenizdeki doğal gaz, Kıbrıs sorununun geleceği ve Brexit konularında röportaj gerçekleştirdi.

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ve ellerinden geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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