Özersay Londra’da vekillerle buluştu

Özersay, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya çıkması muhtemel bazı fırsatların değerlendirilmesi ve İngiltere ile ticaret yanında direkt uçuşların yapılabilmesi gibi konuları gündeme taşımak ve konuşulmasını sağlamak amacıyla Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, önceki gün ve dün Birleşik Krallık Parlamentosu’nda bazı görüşmeler yaptı.



Özersay, Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili Feryal Demirci Clark ile bir araya geldi.

Özersay, bunun yanı sıra Independent Gazetesi Savunma ve Diplomasi Edito¨ru¨ Kim Sengupta ile Doğu Akdenizdeki doğal gaz, Kıbrıs sorununun geleceği ve Brexit konularında röportaj gerçekleştirdi.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ve ellerinden geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.