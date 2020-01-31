Sağlık Bakanı Ali Pilli ‘Olası bir salgına hazırız’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli konuyla ilgili şunları söyledi;



“Yeni korona virüsü artıyor ve yayılıyor. Ülkemize gelmesine karşın ise Türkiye üzerinden gelen yolcular konusunda önlem var ancak Ercan Havalimanı’nda termal kamera ve izolasyon odası kurmuş bulunmaktayız. Hastanede ise karantina servisi oluşturmak için çalışma başlattık gerekli tüm tedbirleri aldık. Basında belli başlı bilgi kirlilikleri var itibar etmemek gerekir. Türkiye Sağlık Bakanlığı ile bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. Maskeler gibi temel ihtiyaçlar konusunda takviyeler yapılıyor.”



Karantina hastanesi yapma hedefi bulunduğunu kaydeden Pilli, “Herhangi bir salgın durumunda kullanılabilecek bir hastane için yakında adımlar atılacak” dedi.



Bakan Pilli, gribal enfeksiyonlar konusunda da şunları söyledi:



“Gribal enfeksiyon her yıl kış aylarında artış gösterir. Önemli olan yeni bir virüsün gelmemesi ve halkımızın da kendini koruması. Kronik vakalar vücut direnci düşük vatandaşlara aşı uygulaması yapıyoruz. Bu dönemlerde beslenmenize de dikkat etmeliyiz. Gribal enfeksiyon salgını yoktur. Mevsimsel girip var ve geçen seneye göre daha az seviyede seyrediyor.”