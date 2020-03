Sınır kapısında gerginlik

Ada’da Rum yönetiminin koronavirüsü gerekçe göstererek Güney ile Kuzey arasındaki 4 kapıyı kapatması sonrası olaylar çıktı. Rum polisi, sınırı geçmeye çalışan Kıbrıslı Türklere biber gazı sıktı.



Kıbrıs’ta bir hafta önce Rum Bakanlar Kurulu’nca Kuzey ile Güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı alındı. Rum yönetimi gerekçe olarak da koronavirüsün yayılmasını gösterdi. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, dün öğle saatlerinde Lefkoşadaki Lokmacı geçişinin bulunduğu ara bölgede toplandı. İlk önce BM askerleri, Türklerin ara bölgeden, yani ‘Yeşil Hat’tan geçişini engellemek istedi.



‘Bu ülke bizim’



Kıbrıslı Türk eylemciler, “Bu ülke bizim” sloganları arasında Rum sınır kapısına kadar yürüdü. BM askerleri de geri çekilmek zorunda kaldı. Türkler, Rum polisine “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliklerini göstererek sınırı geçmek istedi. Rum polisi sınırı kapattı. Bu sırada bazı Kıbrıslı Türkler sınırı geçmeye çalıştı. Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı. Yaşanan olay üzerine sınıra Rum çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Türkler, arbede nedeniyle Rum polisine tepki gösterdi.



Kıbrıslı Türkler, sınırın diğer tarafındaki Rumları sınırı geçmeye çağırdı. Rumlar, Türklere alkışlar ve “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganlarıyla destek verdi. Rumlar, Türklerin, Yunanca ve Türkçe “Gelin bu tarafa” çağrılarına karşılık vermedi.



AB ve BM’ye çağrı



Eylemciler adına açıklama yapan Kemal Baykallı, Kıbrıs’ta kapıların kapatılmasının bölünmeye neden olacağını ifade etti. Baykallı, AB’ye ve BM’ye de çağrıda bulunarak, “AB vatandaşlarının demokratik haklarının çiğnenmesi karşısında tavır alın” dedi. Koronavirüsün korku ve gerginlik yaratmak için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Baykallı, Rum yönetimine, “Aşırı sağ ve holiganlarla olan kirli iş birliğinize son verin” çağrısı yaptı.



Eylemciler, “Kıbrısta barış engellenemez” sloganları atarak bölgeden ayrıldı. Eylemcilerin önünde yer alan BM askerleri, arbede sonrasında olay yerinden çekildi ve meydana gelen olaylara müdahalede bulunmadı.



‘Kadınların mücadele tarihindeki yeri büyük’





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Girne’deki etkinlikte konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, ülkedeki tüm büyük projelerin altında UBP’nin imzası olduğunu belirterek, kuruluşundan itibaren partiye emek veren herkese teşekkür etti.



Saner, kadınların Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde mücahitlerin yanında yer alığını, en sıkıntılı dönemlerde Kıbrıs Türk halkının varoluşu için emeğini ortaya koyduğunu da anlattı. Saner, UBP’nin kadın konusunda şiddeti kabul edip bu konuda ilk çalıştayı gerçekleştiren parti olduğunda işaret ederek, şiddete uğrayan kadınlara destek çıkmak adında kadın panik butonunun hayata geçirdiklerini hatırlattı.



‘Birlikte çalışacağız’



Sağlık sorunları nedeniyle Sibel Tatar’ın konuşmasını kızı Canev Tatar okudu. Tatar, ülkenin geçmişinde her zaman etkili olan, ülkeye sahip çıkan tüm kadınların, her zaman olduğu gibi ülkenin geleceği için hep birlikte çalışacağını söyledi.



Sözlerini yazar William Golding’den alıntı yaparak tamamlayan Tatar “Bence kadınlar erkeklerden daha üstün varlıklardır ve bu her zaman böyle olmuştur. Kadına ne verirsen onu yüceltir” dedi. Başbakan Ersin Tatar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkma adına kadınların her alanda katkı koyduğunu söyleyerek kadınlara teşekkür etti.



Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde çok büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak var olabilmek için hep birlikte çalışmamız, üretmemiz lazım. Maneviyatı, değerlerimizi, dünya görgümüzü ve elbette KKTC’de milli şuuru çocuklarımıza aktarmak çok önemli” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk kadının bugün de kalkınma mücadelesi ile devleti yüceltme mücadelesinin yine en ön saflarında yer aldığını” ifade etti ve “Kadınlarımızın

daha güzel günlere ulaşması için devlet olarak yapmamız gereken ne varsa yapmak durumundayız” diye konuştu.



BAŞBAKAN TATAR’DAN SERT TEPKİ



‘Barışçıl gösteriye saldırı kabul edilemez’



Başbakan Ersin Tatar, “Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması için barışçı bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını” vurguladı ve Anastasiadis yönetimini protesto etti.



Başbakan Tatar, “Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak koronavirüse karşı tedbir almayı gösterse de bunun inandırıcı olmadığını, Kuzey Kıbrıs’ta her hangi bir vakaya rastlanmadığını dolaysı ile 4 kapının bir an önce açılması gerektiğini” belirtti.



Tatar açıklamasında şunları kaydetti: “Bizim samimi politikamız Rum tarafı ile egemen eşitlik ve karşılıklılık temelinde ilişkilerimizi geliştirme yönündedir. Dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum tarafı arasında sınır kapılarının açılmasına da açık kalmasına da destek veriyoruz. Anımsanacağı üzere 2002 yılında Ledra Palace ve Metehan kapılarının açılması kararını veren de yine UBP hükümetiydi.



‘Protesto ediyorum’



Dolayısı ile Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması için barışçı bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Bunu yaptıran Anastasiadis yönetimini protesto ediyorum.



Daha önce de ifade ettiğim üzere Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak corona virüsüne karşı tedbir almayı göstermesi inandırıcı değildir. Bunun en açık kanıtı, Anastasiadis yönetiminin söz konusu kapatma kararını, iki tarafın oluşturduğu sağlık komitesini hiç bilgilendirmeden, konunun orada görüşülmesini sağlamadan almasıdır. Kuzey Kıbrıs’ta şu ana kadar her hangi koronavirüsü vakasına rastlanmamıştır. Dolaysı ile Rum Yönetimi 4 kapının bir an önce açılması sağlamalıdır. Avrupa Birliği Komisyonu ile Birleşmiş Milletler konuyu seyretmekten vazgeçmeli Rum liderliği nezdinde gerekli çalışmaları derhal yapmalıdır.”



‘Orantısız güç gösterisi’



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sınır kapısındaki olayların ardından açıklama yaptı. Akıncı, “Her iki tarafta da saptanmış bir koronavirüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken, kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.