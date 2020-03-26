26.03.2020 - 07:00 |
Sokağa çıkma yasağını 54 kişi ihlal etti
Polis, dün itibariyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısının ülke geneli toplam 54 kişi olduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndanverilen bilgiye göre, tutuklanıp aleyhlerinde yasal işleme gidilen 54 kişinin bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Lefkoşa 3, Mağusa 10, Girne 28, Güzleyurt 4, İskele 9.”
Cezası 382 TL
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini açıkladı.
Özersay sosyal medyadan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin yüzde 10’u kadar olacak (382 TL)”