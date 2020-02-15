Sucuoğlu yerli otomobil fabrikasını gezdi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İrfan Günsel, kendi mühendis kadrolarıyla, 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan B9’un seri üretimine, yatırımını öz kaynağı ile finanse edilen fabrikada 2021’de başlanacağını anlattı ve 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşmasının planlandığını dile getirdi.



Sucuoğlu şöyle devam etti:



“Aldığımız bilgiler gösteriyor ki, işletmenin doğrudan yaratacağı istihdam kadar önemli bir başka konu da, ön ayak olacağı otomotiv yan sanayi üreticilerinin sağlayacağı istihdam olacak. Mühendisler tarafından tasarlanan parçaların üretimi için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandığını da öğrendik. Seri üretimin başlaması ile birlikte bu otomobili oluşturan parçaların üretimlerinin ülkemize yapılması için tedarikçilerle görüşmeler yapılıyor. Çalışmaları gösteriyor ki üretimde kullanılacak, otomobil parçalarının üretimi için ülkemizde kurulacak olan üretim tesisleriyle birlikte binlerce gencimiz mühendis ve teknisyen olarak iş şansı bulacak.”