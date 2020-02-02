BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Tamamen yerli araç tanıtıldı: Da Vinci
    ABONE OL
    02.02.2020 - 07:00 |

    Tamamen yerli araç tanıtıldı: Da Vinci

    Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilenip tanıtıldı.

    Tamamen yerli araç tanıtıldı: Da Vinci

    DAÜ’den yapılan açıklamada, tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen “Da Vinci” ile Mağusa Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gitmenin mümkün olduğu belirtildi.
    Açıklamada, şöyle denildi:

    “Tek yolculu olan araç, sürücü için modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak hedefiyle tasarlanıp, üretildi. “Da Vinci”; ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo Da Vinci’den alıyor. Zamanının ötesinde işler başaran Da Vinci’nin isminin araca verilmesinin arkasında, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.”

    Tamamen yerli araç tanıtıldı: Da Vinci



    Açıklamada, tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenen merkezin, aynı zamanda “Team Ada” olarak, elektromobil yarış takımı ile de uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil ettiği kaydedildi.

    DAÜ’nün açıklamasında şunlar kaydedildi:

    “Elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj özelliği ile ise üç saat gibi kısa bir sürede bataryayı tamamen şarj etmek mümkün. Buna ek olarak, araç içerisine entegre edilmiş ünite ile telefon ve küçük elektronik aletler şarj edilebiliyor. Araçta sürücü koltuğu ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet hava yastığı çarpma güvenliğini sağlıyor. Stratejik olarak yerleştirilen ve gece görüş özelliğine sahip dört farklı kamera ile aracın kör noktaları kontrol altına alındı. Kontrol paneli üstünde bulunan iki monitör ünitesi ile hız ve şarj bilgisi gibi araç bilgileri, park ve sürüş esnalarında kolaylık sağlayacak dört farklı bakış açısından görüntü takip edilebiliyor.

    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

    İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber