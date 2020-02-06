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    HaberlerKıbrıs Haberleri Töre’den 14. Zırhlı Tugay’a ziyaret
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    06.02.2020 - 07:00 |

    Töre’den 14. Zırhlı Tugay’a ziyaret

    Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik’teki 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Osman Akyıldız’ı ve Demirhan’daki Değirmenlik Polis Karakolu’nu ziyaret etti.

    Töre’den 14. Zırhlı Tugay’a ziyaret

    Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde Tugay Komutanı Akyıldız ve Polis Karakolu’na, Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portreleri hediye edildi. Ziyaretlerde konuşan Töre, Türk Ordusu’nun Kıbrıs’taki varlığı sayesinde özgürlük ve güvence altında yaşandığını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi sayesinde gelecek endişesi taşınmadığını kaydetti. Polis teşkilatının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Töre, “Ordumuza ve polisimize güveniyoruz” dedi.

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