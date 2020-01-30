BİST 119.8500EURO6,600,01USD5,980,08ALTIN303,170,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Ucuz elektrik için çok çalışıyorum’
    ABONE OL
    30.01.2020 - 07:00 |

    ‘Ucuz elektrik için çok çalışıyorum’

    Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, halka ucuz enerji sağlamak için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydetti.

    ‘Ucuz elektrik için çok çalışıyorum’

    Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Netelsan firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik firmasının lansman gecesinde konuşan Taçoy, “Ülkemizde kullanılan enerjinin fiyatını düşürüp, halkımızın kullanımına vereceğiz. Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaktayım ve yapmaya da devam edeceğiz. Umarım güzel sonuçlar alırız” dedi.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber