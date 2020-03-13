YDÜ uzaktan eğitime geçiyor

YDÜ’den yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın Doğu Kolejinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi.

Öğrencilerin, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanması amacıyla derslerin online yapılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu uzaktan eğitimlerin https://uzem.neu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Moodle, Edmodo, Google Clasroom ve Google Meet sistemleri üzerinden yürütülecek eğitimlerde, öğrencilerin sisteme kayıt yaparak giriş yapması gerekiyor.



Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde kendilerine sunulan ara yüz aracılığı ile derslere erişim, bilgi alma, ödev yapma, iletişim kurma gibi tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler.