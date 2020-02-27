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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Yorganlarımız’ sergisi açıldı
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    27.02.2020 - 07:00 |

    ‘Yorganlarımız’ sergisi açıldı

    Akademi Sanat Derneği’nin “Kaybolan Kültürümüz-Yorganlarımız” sergisi önceki gün Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

    ‘Yorganlarımız’ sergisi açıldı

    Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışa, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, yorgancı ustaları merhum Kemal Dirgen’in kızı, Salahi Yorgancıoğlu’nun torunu Salahi Döşemeci ve çok sayıda katılımcı katıldı. Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, tamamı orijinal olan ve el emeği göz nuru ile yapılan yorganları toparlayarak sergilediklerini belirterek, yorganların kaybolan kültürlerden biri olduğuna dikkat çekti.

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