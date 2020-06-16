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    HaberlerKobi Haberleri Japon Fanuc’tan Türkiye’ye yatırım
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Japon Fanuc’tan Türkiye’ye yatırım

    CNC, robot ve makine üreticisi Japon Fanuc, Lüksemburg’dan sonra Avrupa’daki ikinci tamir merkezini Türkiye’de açtı.

    Japon Fanuc’tan Türkiye’ye yatırım

    Merkezde ilk etapta Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücülerinin, Fanuc robot el kumandalarının (teach pendant) ve Fanuc Pcb’lerinin (anakart, sürücü kartları, I/O kartları) tamir edileceği açıklandı. 250 bin euro yatırım bütçesiyle hayat bulan merkezle ilgili bilgi veren Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit şunları söyledi:

    “Bu yatırım Fanuc’un Türkiye’ye ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi. Orijinal yedek parçalar, sarf malzemeleri ve yine Fanuc tarafından üretilen test ekipmanlarıyla yapılacak tamirlerde sunulacak 1 yıl garanti ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.”

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