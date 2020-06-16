Japon Fanuc’tan Türkiye’ye yatırım

Merkezde ilk etapta Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücülerinin, Fanuc robot el kumandalarının (teach pendant) ve Fanuc Pcb’lerinin (anakart, sürücü kartları, I/O kartları) tamir edileceği açıklandı. 250 bin euro yatırım bütçesiyle hayat bulan merkezle ilgili bilgi veren Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit şunları söyledi:

“Bu yatırım Fanuc’un Türkiye’ye ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi. Orijinal yedek parçalar, sarf malzemeleri ve yine Fanuc tarafından üretilen test ekipmanlarıyla yapılacak tamirlerde sunulacak 1 yıl garanti ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.”