KOBİ’lere tatlı bir kapı açıyor

Koruyucu içermeyen, paketlenmemiş, tamamen el yapımı dökme çikolataları ile Antalya, Mersin, Adana, Yalova, Karabük, Balıkesir, Afyon, Şanlıurfa ve Konya’da misafirlerini ağırladıklarını belirten Seda Sezer Şahin, şunları söyledi:

“Yıl sonuna kadar franchise ile 15 mağaza daha açacağız. Böylelikle toplam şubelerimizi 30’a, çalışan sayısını da 700’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Yatırım kapsamında girişimcilere personel, eğitim, proje, pazarlama, yer seçimi ve ortak reklam desteği de sunulacak. Beyoğlu’nun nostaljik ruhunu butik kafe konseptiyle sadece farklı illere değil, yurt dışına da taşıyacak olan 1983 Beyoğlu Çikolata, Avrupa ve Körfez ülkelerinden de franchise teklifleri almaya başladı. Bu teklifleri değerlendirme aşamasındayız.”