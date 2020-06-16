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    HaberlerKobi Haberleri KOBİ’lere tatlı bir kapı açıyor
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    16.06.2020 - 07:00 |

    KOBİ’lere tatlı bir kapı açıyor

    Beyoğlu nostaljisini yansıtan, el yapımı dökme çikolatalarını çeşitli illere taşıyan 1983 Beyoğlu Çikolata, yurt içinde ve yurt dışında franchise ile mağaza ve çalışan sayısını artıracağını duyurdu. 1983 Beyoğlu Çikolata Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, “Bayilik vererek tatlı bir dünyanın kapısını, üretmek isteyen KOBİ’lere açacağız” dedi.

    KOBİ’lere tatlı bir kapı açıyor

     

    Koruyucu içermeyen, paketlenmemiş, tamamen el yapımı dökme çikolataları ile Antalya, Mersin, Adana, Yalova, Karabük, Balıkesir, Afyon, Şanlıurfa ve Konya’da misafirlerini ağırladıklarını belirten Seda Sezer Şahin, şunları söyledi:

    “Yıl sonuna kadar franchise ile 15 mağaza daha açacağız. Böylelikle toplam şubelerimizi 30’a, çalışan sayısını da 700’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Yatırım kapsamında girişimcilere personel, eğitim, proje, pazarlama, yer seçimi ve ortak reklam desteği de sunulacak. Beyoğlu’nun nostaljik ruhunu butik kafe konseptiyle sadece farklı illere değil, yurt dışına da taşıyacak olan 1983 Beyoğlu Çikolata, Avrupa ve Körfez ülkelerinden de franchise teklifleri almaya başladı. Bu teklifleri değerlendirme aşamasındayız.”

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