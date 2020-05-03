3 gÃ¼nlÃ¼k yasak Yurt genelinde sokaklar boÅŸ kaldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelge ile Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Zonguldak'ta 1 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ ile hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ilan edildi. 5,5 milyon nÃ¼fusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar, kÄ±sÄ±tlamanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde sabah saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte boÅŸ kaldÄ±. BaÅŸkent'in en yoÄŸun meydanlarÄ± KÄ±zÄ±lay ve Ulus, sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â TrafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§ sayÄ±sÄ± da oldukÃ§a azaldÄ±. Polis ekipleri yasak sonrasÄ± trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. BaÅŸkent'in hemen hemen her alanÄ±nda denetim yapan ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yolcularÄ±n izin belgelerini kontrol etti.

Ä°stanbulâ€™un Ã¶nemli ilÃ§elerinden Sultangazi ve GaziosmanpaÅŸaâ€™nÄ±n sokaklarÄ± corona virÃ¼s (Covid 19) tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde boÅŸ kaldÄ±. Sultangaziâ€™de polisler nÃ¶betlerine devam ederken, GaziosmanpaÅŸa meydanÄ± ise kuÅŸlara kaldÄ±. 2 ilÃ§ede bulunan tÃ¼m dÃ¼kkanlar kepenklerini indirirken, fÄ±rÄ±n ve su satan esnaf Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etti. BazÄ± vatandaÅŸlar ise ekmek almak iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Sakarya, Kocaeli, DÃ¼zce, Bolu, Zonguldak, BartÄ±n veÂKarabÃ¼k'te yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasÄ±na devam ediliyor.

Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile il Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri,Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kovid-19 ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda getirilen sokaÄŸa Ã§Ä±kmaÂ kÄ±sÄ±tlamasÄ± ile boÅŸ kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulupÂ uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etti.

Kent genelinde dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren belediye ekipleri,Â ayrÄ±ca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarÄ± iÃ§in kentin Ã§eÅŸitli yerlerineÂ mama bÄ±raktÄ±.

DÃœZCE

DÃ¼zce'de, polis ekipleri ÅŸerit ve bariyerle kapatÄ±lan kent merkezininÂ belirli alanlarÄ±na girmek isteyenlerin ateÅŸini Ã¶lÃ§meye devam ederken, maskeÂ takmayanlarÄ± uyardÄ±.

DÃ¼zce ValiliÄŸince, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esindeÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara getirilen 14 gÃ¼nlÃ¼k sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayla ilgili ekiplerinÂ denetimleri devam ediyor.

DÃ¼zce Belediyesi zabÄ±ta ekipleri, pazar alanÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±nÂ gÃ¼venilir ÅŸekilde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilmesi iÃ§in maske, eldiven, dezenfektan daÄŸÄ±tÄ±mÄ±Â ile "sosyal mesafe" uygulamalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay DÃ¼zce Åžubesi ekipleri, "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarakÂ evlerinden Ã§Ä±kmayan ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da kolisi ve pide ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Kentte Kovid-19 ile mÃ¼cadeleye katÄ±lan mesleki ve teknik liselerinÂ Ã¼rettiÄŸi 5 bin 500 yÃ¼z koruyucu siperlikli maske, tÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na, vefaÂ destek ekiplerine, DÃ¼zce Belediyesine ve talepte bulunan kamu kurumlarÄ±naÂ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

BOLU

Bolu'da, koaranavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kentin giriÅŸ veÂ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda kontroller devam ediyor.

Ankara ile Ä°stanbul'u birbirine baÄŸlayan ve Bolu kent merkezindenÂ geÃ§en D-100 kara yolunun kent giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda polis, jandarma ve saÄŸlÄ±kÂ ekiplerince koordineli olarak kontroller yapÄ±lÄ±yor.

Denetimlerde, vatandaÅŸlarÄ±n ateÅŸi Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.

Ã–te yandan kentin en iÅŸlek caddesi olan Ä°zzet Baysal Caddesinde deÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar bariyerlerle kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis ekipleriÂ maskesi olmayan ya da sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± yasak olanlara cezai iÅŸlem uyguladÄ±.

Kent genelinden Bolu Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â devam etti.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Bolu Åžubesi ekipleri, kentte maske daÄŸÄ±tmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken,Â vatandaÅŸlar eczanelerden de maskelerini aldÄ±.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ sÃ¼rÃ¼yor.

Kentte maksimum hijyen saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸ maske ve eldivenlerÂ toplandÄ±, mahalle, cadde ve sokaklarda da temizlik ve dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â devam etti.

KARABÃœK

KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esinde kurulan halk pazarÄ±nda Kovid-19 ileÂ mÃ¼cadele tedbirleri uygulanÄ±yor.

AlÄ±nan tedbirler sonucu satÄ±ÅŸ tezgahlarÄ± arasÄ±nda en az 3 metrelikÂ mesafe kuralÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklÄ±ktaÂ bulunmasÄ± ve hijyenik Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶steriliyor. SÄ±kÄ± denetimÂ altÄ±nda olan halk pazarlarÄ±, emniyet, saÄŸlÄ±k ve zabÄ±ta ekiplerince kontrolÂ edildi.

Safranbolu KaymakamÄ± Fatih Ãœrkmezer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nlaÂ mÃ¼cadele tedbirlerinin aksatÄ±lmadan uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Son gÃ¼nlerde salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda verilen mÃ¼cadelenin gÃ¼zel sonuÃ§larÄ±naÂ hep birlikte ÅŸahit olunduÄŸunu belirten Ãœrkmezer, "Devletimizin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerinÂ yanÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± beklenileni gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu tabloya gÃ¶lgeÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rmemek iÃ§in hep beraber alÄ±nan tedbirlere uyacaÄŸÄ±z. Pazar yerimizde maskesizÂ vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n olmamasÄ±, pazarcÄ± esnafÄ±mÄ±zÄ±n hijyene dikkat etmesi ve sosyalÂ mesafeye riayet edilmesi, kurallara kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir."Â ifadelerini kullandÄ±.

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