3 gÃ¼nlÃ¼k yasak Yurt genelinde sokaklar boÅŸ kaldÄ±

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    03.05.2020 - 17:08 | | AA

    3 günlük yasak! Yurt genelinde sokaklar boÅŸ kaldÄ±

    Yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda "Evde kal TÃ¼rkiye" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k orandaÂ  uyulurken, 3 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanan illerde meydanlar ve caddeler boÅŸ kaldÄ±.

    3 günlük yasak! Yurt genelinde sokaklar boÅŸ kaldÄ±

    Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelge ile Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Zonguldak'ta 1 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ ile hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ilan edildi. 5,5 milyon nÃ¼fusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar, kÄ±sÄ±tlamanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde sabah saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte boÅŸ kaldÄ±. BaÅŸkent'in en yoÄŸun meydanlarÄ± KÄ±zÄ±lay ve Ulus, sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â TrafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§ sayÄ±sÄ± da oldukÃ§a azaldÄ±. Polis ekipleri yasak sonrasÄ± trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. BaÅŸkent'in hemen hemen her alanÄ±nda denetim yapan ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yolcularÄ±n izin belgelerini kontrol etti.

    Ä°stanbulâ€™un Ã¶nemli ilÃ§elerinden Sultangazi ve GaziosmanpaÅŸaâ€™nÄ±n sokaklarÄ± corona virÃ¼s (Covid 19) tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde boÅŸ kaldÄ±. Sultangaziâ€™de polisler nÃ¶betlerine devam ederken, GaziosmanpaÅŸa meydanÄ± ise kuÅŸlara kaldÄ±. 2 ilÃ§ede bulunan tÃ¼m dÃ¼kkanlar kepenklerini indirirken, fÄ±rÄ±n ve su satan esnaf Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etti. BazÄ± vatandaÅŸlar ise ekmek almak iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

    Sakarya, Kocaeli, DÃ¼zce, Bolu, Zonguldak, BartÄ±n veÂKarabÃ¼k'te yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasÄ±na devam ediliyor.

    Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile il Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri,Â  Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kovid-19 ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda getirilen sokaÄŸa Ã§Ä±kmaÂ  kÄ±sÄ±tlamasÄ± ile boÅŸ kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulupÂ  uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etti.

    Kent genelinde dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren belediye ekipleri,Â  ayrÄ±ca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarÄ± iÃ§in kentin Ã§eÅŸitli yerlerineÂ  mama bÄ±raktÄ±.

    3 gÃ¼nlÃ¼k yasak Yurt genelinde sokaklar boÅŸ kaldÄ±

    DÃœZCE

    DÃ¼zce'de, polis ekipleri ÅŸerit ve bariyerle kapatÄ±lan kent merkezininÂ  belirli alanlarÄ±na girmek isteyenlerin ateÅŸini Ã¶lÃ§meye devam ederken, maskeÂ  takmayanlarÄ± uyardÄ±.

    DÃ¼zce ValiliÄŸince, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esindeÂ  giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara getirilen 14 gÃ¼nlÃ¼k sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayla ilgili ekiplerinÂ  denetimleri devam ediyor.

    DÃ¼zce Belediyesi zabÄ±ta ekipleri, pazar alanÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±nÂ  gÃ¼venilir ÅŸekilde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilmesi iÃ§in maske, eldiven, dezenfektan daÄŸÄ±tÄ±mÄ±Â  ile "sosyal mesafe" uygulamalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

    TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay DÃ¼zce Åžubesi ekipleri, "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarakÂ  evlerinden Ã§Ä±kmayan ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da kolisi ve pide ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.

    Kentte Kovid-19 ile mÃ¼cadeleye katÄ±lan mesleki ve teknik liselerinÂ  Ã¼rettiÄŸi 5 bin 500 yÃ¼z koruyucu siperlikli maske, tÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na, vefaÂ  destek ekiplerine, DÃ¼zce Belediyesine ve talepte bulunan kamu kurumlarÄ±naÂ  daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

    BOLU

    Bolu'da, koaranavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kentin giriÅŸ veÂ  Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda kontroller devam ediyor.

    Ankara ile Ä°stanbul'u birbirine baÄŸlayan ve Bolu kent merkezindenÂ  geÃ§en D-100 kara yolunun kent giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda polis, jandarma ve saÄŸlÄ±kÂ  ekiplerince koordineli olarak kontroller yapÄ±lÄ±yor.

    Denetimlerde, vatandaÅŸlarÄ±n ateÅŸi Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.

    Ã–te yandan kentin en iÅŸlek caddesi olan Ä°zzet Baysal Caddesinde deÂ  giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar bariyerlerle kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis ekipleriÂ  maskesi olmayan ya da sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± yasak olanlara cezai iÅŸlem uyguladÄ±.

    Kent genelinden Bolu Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â  devam etti.

    TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Bolu Åžubesi ekipleri, kentte maske daÄŸÄ±tmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken,Â  vatandaÅŸlar eczanelerden de maskelerini aldÄ±.

    ZONGULDAK

    Zonguldak'ta corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ  sÃ¼rÃ¼yor.

    Kentte maksimum hijyen saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸ maske ve eldivenlerÂ  toplandÄ±, mahalle, cadde ve sokaklarda da temizlik ve dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â  devam etti.

    KARABÃœK

    KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esinde kurulan halk pazarÄ±nda Kovid-19 ileÂ  mÃ¼cadele tedbirleri uygulanÄ±yor.

    AlÄ±nan tedbirler sonucu satÄ±ÅŸ tezgahlarÄ± arasÄ±nda en az 3 metrelikÂ  mesafe kuralÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklÄ±ktaÂ  bulunmasÄ± ve hijyenik Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶steriliyor. SÄ±kÄ± denetimÂ  altÄ±nda olan halk pazarlarÄ±, emniyet, saÄŸlÄ±k ve zabÄ±ta ekiplerince kontrolÂ  edildi.

    Safranbolu KaymakamÄ± Fatih Ãœrkmezer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nlaÂ  mÃ¼cadele tedbirlerinin aksatÄ±lmadan uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Son gÃ¼nlerde salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda verilen mÃ¼cadelenin gÃ¼zel sonuÃ§larÄ±naÂ  hep birlikte ÅŸahit olunduÄŸunu belirten Ãœrkmezer, "Devletimizin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerinÂ  yanÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± beklenileni gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu tabloya gÃ¶lgeÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼rmemek iÃ§in hep beraber alÄ±nan tedbirlere uyacaÄŸÄ±z. Pazar yerimizde maskesizÂ  vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n olmamasÄ±, pazarcÄ± esnafÄ±mÄ±zÄ±n hijyene dikkat etmesi ve sosyalÂ  mesafeye riayet edilmesi, kurallara kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir."Â  ifadelerini kullandÄ±.

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    YunuslarÄ±n gemilerle dansÄ± kameradaÄ°stanbul BoÄŸazÄ±'nda son günlerde yunuslar sÄ±k sÄ±k görüntüleniyor. Karadeniz'de Ä°ÄŸneada açÄ±klarÄ±nda gemilere eÅŸlik eden yunuslar mürettebatÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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