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    HaberlerKoronavirüs Haberleri İsveç'teki Türk hastanın kızı konuştu! Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye!
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    26.04.2020 - 14:18 | | AA

    İsveç'teki Türk hastanın kızı konuştu! Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye!

    İsveç'te yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini  düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

    İsveç'teki Türk hastanın kızı konuştu! Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye!

    İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi  edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan  sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e  ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

    Sabah saatlerinde hareket eden ambulans uçak Türkiye saatiyle 10.30  civarında İsveç'e vardı.

    Açıklama yapan Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken,  babasının uçağa bindirildiğini belirterek, kısa sürede Türkiye'de olacağı için  mutluluk duyduğunu dile getirdi.

    "İÇİM RAHAT ÇÜNKÜ BABAM ÜLKEME GÖTÜRÜLÜYOR"

    Gülüşken, "Şu an babamın sağlık durumundan dolayı üzgün hissediyorum  ancak bir yandan da içim rahat çünkü ülkeme götürülüyor, emin ellerde. Türkiye'de  daha güvende olacağını ve iyi bakılacağını biliyorum, o yüzden mutluyum."  ifadelerini kullandı.

    Kendisinin İsveç'te kalacağını ancak küçük kardeşlerinin babasıyla  birlikte Türkiye'ye getirildiğini aktaran Gülüşken, babasının bilincinin açık  ancak halsiz olduğunu söyledi.

    Sosyal medyadan tweet attıktan sonra seslerinin duyulduğunu kaydeden  Gülüşken, daha sonra Türk makamlarıyla iletişime geçtiklerini anlattı.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ VE SAĞLIK BAKANIMIZ DURUMA EL KOYDU"

    Gülüşken, "İnsanlar tweetimizi gördü, sesimiz duyuldu. Sesimizi  duyurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız  Fahrettin Koca duruma el koydu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı  babam bu şekilde Türkiye'ye götürülüyor olmazdı. Hiçbir devletin bunu  yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini  gösterdi, o devlet Türkiye." diye konuştu.

    Samira Gülüşken ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan mesaj yayınlayarak  İsveç'te yaşadıklarını, babalarının ateşinin yükselip nefes darlığı çektiğini ve  bu sebepten hastaneye gittiklerini ancak babaları Emrullah Gülüşken'in tedavi  edilmediğini söyleyerek yardım istemişti.

     

     

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