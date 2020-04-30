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    30.04.2020 - 10:38 | | DHA

    Son dakika haberi... Türkiye'de ilk! 'Kritik dönemdeyim' deyip açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan ve yoğun bakımdan normal servise alınan Abidin Aybar (58), "Şu an kritik dönemdeyim ama çok mutluyum. Vatandaşlar da evlerinde kalsınlar, hayatta kalsınlar" dedi.

    Son dakika haberi... Türkiye'de ilk! 'Kritik dönemdeyim' deyip açıkladı

    Son dakika haberine göre, kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan, 23 yıllık öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle corona virüsü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. Sağlık durumu iyiye giden Aybar, iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyledi.

    Son dakika haberi... Türkiyede ilk Kritik dönemdeyim deyip açıkladı

    'HAYATTA KALIRSAM TEŞEKKÜR BORCUM OLACAK'

    Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, 3 çocuk babası Abidin Aybar, "Herkese teşekkür ediyorum. Zaten uzun süreyi yoğun bakımda geçirdim, olayın farkında bile değilim. Eğer hayatta kalırsam büyük bir teşekkür borcum olacak. Sevenlerim ve sevdiklerime gerekli mesajı iletemediğim için üzgünüm. Öğrencilerimi çok seviyorum. Hepsini tek tek öpüyorum" diye konuştu.

    'ÇOK MUTLUYUM'

    Hastaneye gelme sürecini de anlatan Aybar, "Çevremizdeki birkaç sağlık kuruluşundan geçtikten sonra buraya geldim. Buradan sonra kendimi bıraktım hastanede ve bu noktaya geldim. Şu an çok kritik bir dönemdeyim ama çok mutluyum. Herkese sağlık diliyorum. Vatandaşlar da evlerinde kalsınlar, hayatta kalsınlar" dedi.

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