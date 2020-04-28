Son dakika! Yeni genelge geliyor…48 saat içinde açıklanacak!

İşte bir iki gün içerisinde yayınlanması beklenen yeni genelgeye ilişkin Dicle Canova’nın canlı yayında aktardığı önemli bilgiler:

Bugün veya yarın bu genelge kamuoyuna açıklanacak. Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.

Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.

Sınıf geçmenin 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.

LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde.

Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli.

TURİZM

Bayram sonrasına dair bir hazırlık var bakanlıkta. Bakanlık önümüzdeki hafta muhtemelen yeni somut kararlar açıklayacak. Bir korona sertifikasyonundan bahsediliyor. Bu kriterlerin önümüzdeki hafta netleşmesi ve bu kriterleri sağlayanların ilk olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE BERBERLER

Biraz daha ileri bir tarih ön görülüyor. Onlar için haziran başına işaret ediliyor.

AVM'LER

Sektör temsilcilerinde de görüş alınacak. Bayram öncesi katı kurallar çerçevesinden bir kısmı açılabilir diye düşünülüyor. Belki ilk adımlar vaka sayısının az olduğu illerde atılacak.