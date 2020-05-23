PSMyleKal online canlı konserleri devam ediyor

%100 MUSIC PRESENTS MARK ELIYAHU // 22 MAYIS CUMA// ZORLU PSM INSTAGRAM HESABI (@zorlu_psm) // 22:00

Doğu ve Batı'yı sentezleyen müziğiyle insanı anlamlı bir ses yolculuğuna çıkaran, dünyanın en seçkin sahnelerinde biletleri tükenen konserlere imza atan büyüleyici müzisyen, yetenekli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, %100 Music katkılarıyla 22 Mayıs Cuma Zorlu PSM Instagram canlı yayın konserinde! Kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştiren Mark Eliyahu’nun bu anlamlı ses yolculuğunu kaçırmayın!

% 100 MUSIC PRESENTS EKİN BERİL // 29 MAYIS CUMA// ZORLU PSM INSTAGRAM HESABI (@zorlu_psm) // 22:00

Son dönemin ilgi gören genç isimlerinden Ekin Beril, tüm şarkıların söz ve bestesi kendisine ait olan ilk albümü Dualite ile Zorlu PSM hesaplarında dinleyiciyle buluşuyor. Yaptığı cover parçalarla tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başaran Ekin Beril, ilk albümü Dualite’de, evrenindeki gerçekliği sorgulamak için çıkılan zihinsel bir yolculuğu anlatıyor. Caner Anar (Playjoy) ve Ekin Beril birlikte, İstanbul'daki stüdyolarında prodüksiyonu gerçekleştirilen albümün mixi ise Emre Nişancı tarafından Berlin' de, mastering ise Oslo'daki Propeller Mastering stüdyolarında Chris Sansom tarafından gerçekleştirildi. Ekin Beril’in %100 Music katkılarıyla 29 Mayıs Cuma Zorlu PSM Instagram hesabında canlı gerçekleşecek merakla beklenilen performansını kaçırmayın!

%100 MUSIC PRESENTS SON FECİ BİSİKLET // 04 HAZİRAN PERŞEMBE // ZORLU PSM INSTAGRAM HESABI (@zorlu_psm) // 22:00

Son Feci Bisiklet için Arda Kemirgent'in 4 yıl önce Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın adlı şarkıyı internet üzerinden paylaşmasının ardından başlayan macera, 6 şarkıdan oluşan Son Feci EP ve özellikle Bikinisinde Astronomi adlı şarkının kitlelerce duyulmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Gitar ve vokalde Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül'den oluşan grup, ilk stüdyo albümü Vesaire'yi 2015’te yayınladı. Albümde yer alan Bu Kız, Modern Zamanlar, Ütopya ve Pazar ve Ertesi gibi şarkılarla beğeni topladı. Sıkıntı Var, Zaman Yok ve Reklamlar adlı üç parçayı ayrı ayrı yayınlayan ve 2017 yılında “Kötü Şeyler” albümünün lansman konserini yine Zorlu PSM’de yapan Son Feci Bisiklet, 2018 yılında Yerlerde ve Çar Bomba single'larını yayınladı.