11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul’un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali bu yıl üç büyük etkinlikle 19-27 Eylül 2020 tarihleri arasında seslendirilecek iki konser ve sahnelenecek bir opera eserinin iki temsili ile Arkeoloji Müzeleri Bahçesi’nde kapılarını açıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışı 19 Eylül 2020, Cumartesi akşamı “7 Soprano” konseri ile gerçekleşecek.

Yedi sopranonun aynı anda sahnede olacağı, her yaştan ve her kesimden izleyicinin beğenisine sunulacak bu renkli konserde Verdi, Dvorjak, Puccini gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen, ünlü opera eserlerinden aryalar Devlet Opera ve Balesi seçkin soprano solistleri tarafından seslendirilecek.

Orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler; Perihan Nayır Artan, Sevinç Demirağ, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Mine Kurtoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Burcu Uyar ‘a eşlik edecek.





Yıldızların Altında Bir Barok Akşamı

22 Eylül 2020, Salı akşamı Barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği “Barok Gecesi Konseri“ ile 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Orkestra Şefi Paolo Villa yönetiminde solistler Soprano Otilia İpek, Mezzosoprano Barbora Hitay, Bariton Kevork Tavityan, Bas Suat Arıkan’a eşlik edecek. Konserde renkli keman soloları ile Oleksandr Samoylenko da sahnede yerini alacak.

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 26 ve 27 Eylül 2020, Cumartesi ve Pazar akşamları bir festival geleneği olarak düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Saraydan Kız Kaçırma“ operası ile kapanışını yapacak.

Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile seyirci karşısında olacak.

İki temsilde dönüşümlü olarak Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker “Belmonte”, Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür “Osmin”, Ceren Akkoç ve Hale Soner “Konstanze”, Sevim Ateş ve Nazlı Deniz Süren “Blondchen”, Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç “Pedrillo”, Selim Borak ve Tan Sağtürk “Selim Paşa”, Adahan Cabar ise “Çocuk” rolüne hayat verecek. Orkestra Şef Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun da eşlik edeceği temsillerde ünlü balet Tan Sağtürk aynı zamanda eserin koreografisine de imza atıyor.

Normalleşme sürecinin adım adım gerçekleştirildiği ülkemizde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek festival, yaşanan zorlu pandemi günlerinin ardından bir nefes aldıracak, sanatın iyileştirici, huzur verici ve birleştirici özelliği ile içinden geçtiğimiz bu zor döneme hayata uyum sağlamamıza büyük yardımları olacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart ayından itibaren yaşanan pandemi sürecinde sahnelerden ayrı kalan Devlet Opera ve Balesi, yeni normalleşme kuralları çerçevesinde ilk kez Haziran ayında düzenlediği antik açık hava konserlerinde uyguladığı ve tüm dünyaya örnek olan hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bu festivalde de uygulayacak.

Temsillerin yapılacağı açıkhava oturma düzeninde aileler ve çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Temsiller esnasında mekanların seyirci kapasitelerinin maksimum yarısı kadar koltuk bileti satışı yapılacaktır. Sanatçıların sosyal mesafe kuralları gözetilerek seçilen uygun eserlerin buluşturulacağı etkinliklerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına harfiyen uyulacaktır.

Sahne önünde ve arkasında da alınan sağlık önlemleri ile sanatçıların ve çalışanların da korunacağı birçok düzenleme yapılarak orkestralarda üflemeli enstrümanların önüne dünyada bir ilk olarak ülkemizde kullanılan ve önünde flexi Glass bariyerler bulunan nota sehpaları konulacak.