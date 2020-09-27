123 ülkeden izlenebilecek

Uluslararası Ankara Kukla Festivali, pandemi nedeniyle bu yıl online olarak seyirciyle buluşacak. Almanya, Rusya, ABD, Avustralya gibi 11 farklı ülkeden kukla sanatçıları ve kukla tiyatro gruplarının katılacağı festival, 17-25 Ekim arasında gerçekleşecek.



Nitelikli kukla tiyatrosu yapmak ve çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla 35 yıl önce yola çıkan Tiyatro Tempo, organizasyonunu yaptığı ve bu yıl 6. kez düzenlenecek Ankara Uluslararası Kukla Festivali ile dünyanın çeşitli ülkelerinden kukla tiyatrosu gruplarını sanatseverlerle buluşturuyor. 17-25 Ekim arasında gerçektirilecek festivalin direktörü Marina Yüce, pandemi nedeniyle festivalden vazgeçmek yerine, bu yıl etkinliği online yapma kararı aldıklarını söyledi.



Karagöz yaşıyor



Uluslararası Kukla Birliği ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’nin dünyanın 123 ülkesinde şubelerinin bulunduğunu belirten Yüce, “Bu ağ sayesinde bütün bu ülkelerde, internete ulaşabilen herkes festivali izleyebilecek” dedi. Festivalde 11 farklı ülkeden oyunların yer alacağı bilgisini veren Yüce, “Oyunlar canlı olmayacak. Standart tutturmak zor olacaktı. Yayın kalitesi, internet alt yapısı her ülkenin aynı değil. O yüzden vazgeçildi. Yüksek kalitede videolar istedik” diye konuştu.



Festivalde ABD ve İsrail’den sanatçılarla söyleşiler yapılacağını aktaran Yüce, “Daha önce Ankara’da yapılmış ama tüm dünyanın görmek isteyeceği sergiler de var. Bunlardan biri Karagöz temalı minyatür sergisi. Bir de ‘Kuklalar, kuklacılar’ fotoğraf sergisi olacak. Katılımcılar bunları da online olarak gezebilecekler” bilgisini verdi.



Çoğu ülkede Türkiye’ye karşı güçlü bir ön yargı olduğunu ifade eden Yüce, “Türkiye’de de kukla sanatının önemsendiğini, sanatçıların var olduğunu, geleneksel sanatın, Karagöz’ün hala yaşıyor olduğunu da göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Özel platformda sunum



Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı, kukla sanatçısı Haluk Yüce de, küresel pandemi döneminde böyle bir festivalin gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti. Sanatın pandemi döneminde bile buluşulabilir olduğunu vurgulayan Yüce, şunları söyledi:



“Bunu göstermek, vurgulamak istiyoruz. Festivalden vazgeçmeme nedenemiz bu. Bu festivali özel bir platformda sunacağız. O platforma www.ankarakuklafest.com sitesi üzerinden bağlanılacak. Sisteme girenler hem programı hem de oyunları nasıl izleyeceklerine ilişkin bilgileri görecekler. Sergiler bir hafta açık olacak. Oyun izleyeceklerse, programı takip edip o saatte izleyecekler. Normal bir festivalde saatinde gidip oyunu nasıl izliyorsanız öyle olacak. Tekrar yayını olmayacak. Tekrarlar sadece ülkelere göre farklı zamanlarda seyredilebilsin diye olacak.”