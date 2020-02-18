14 binden fazla obje Rahmi Koç Müzesi’nde

Müze tarafından yapılan açıklamaya göre, koleksiyon 14 binin üzerinde objeye ev sahipliği yapıyor. 26 yıldır kültür ve eğlenceyi bir arada sunan Rahmi M. Koç Müzesi, ‘tuhaf objeleri’yle ziyaretçilerine yeni ve farklı bilgiler kazandırıyor. Mustafa V. Koç/Lengerhane Binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki binada yer alan tuhaf ama eğlenceli objelerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:

Yüzen Araba Amphicar: Hem karada hem suda gidebilen Amphicar, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Hans Trippel tarafından 1957-58 yılları arasında tasarlandı. Önceleri 1961-1968 yılları arasında 3 bin 878 adet üretilen Amphicar’lardan ikisi 1962’de Manş Denizi’ni geçmiş.

Gök Küresi: 1383-1384 yılları arasında Cafer İbn-i Ömer İbn Devletşah el-Kırmani tarafından yapıldı. Bilinen en eski gök kürelerden biri. Gök küresinde yaklaşık bin 25 yıldız içeren takım yıldızların şekilleri, her birinin merkezine kakılmış gümüş noktalarla gösteriliyor.

Curta Hesap Makinesi: Curta; küçük, elle ayarlanan mekanik bir hesap makinesi. 1948 yılında kullanılmaya başlandı. Toplama, çıkarma gibi basit işlemlerin dışında kök hesapları gibi işlemleri de yapabiliyor.

Diktafon: Daktilograflar tarafından dikte edilen sözlü metinleri yazılı belgelere çevirmekte kullanılan eski bir kayıt cihazı. Amerikan Dictaphone Corporation tarafından imal edilen cihaz, sesleri, gramafon plağı yapımında olduğu gibi çelik bir iğne yardımıyla mumlanmış bir silindire kaydetmekte kullanılıyor.

Harry Potter’ın Arabası: “Harry Potter ve Sırlar Odası” filminde Harry ile Ron’un okul trenini yakalayabilmek için kullandığı uçan arabanın bir kopyası olan 1966 model Ford Angelia müzede sergileniyor. Arabanın plakası da filminde kullanılan plakayla aynı.