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11.02.2020 - 11:36 |

14 Şubat Sevgililer Günü için en romantik şarkılar

Spotify, yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde en çok dinlenen aşk şarkılarını açıkladı. 1,1 milyardan fazla dinlenme ile John Legend’ın “All of Me” şarkısı Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen aşk şarkısı oldu. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü için dinleyebileceğiniz şarkılar.

14 Şubat Sevgililer Günü için en romantik şarkılar

Türkiye’de ise Sevgililer Günü temalı çalma listelerinde en çok görülen aşk şarkısı Mor ve Ötesi’nden Küçük Sevgilim...

John Legend’ın “All of Me” şarkısı “aşk” temalı çalma listelerine en çok eklenen şarkı olarak öne çıkıyor. Spotify dinleyicileri, “aşk” kelimesini başlığa taşıdıkları 75 milyondan fazla çalma listesi yarattı. “All of Me” aynı zamanda, Sevgililer Günü çalma listelerinde hem erkek hem de kadınların en çok tercih ettikleri parça. “All of Me” şarkısı bugüne kadar Spotify’da 29 Milyondan fazla çalma listesine eklendi.

Dünya genelinde Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı:

  1. All of Me” - John Legend
  2. Thinking out Loud” - Ed Sheeran
  3. Just the Way You Are” - Bruno Mars
  4. I Will Always Love You” - Whitney Houston
  5. Can't Help Falling in Love” - Elvis Presley
  6. My Girl” - The Temptations
  7. Make You Feel My Love” - Adele
  8. Perfect” - Ed Sheeran
  9. I Don't Want to Miss a Thing - from "Armageddon" - Aerosmith
  10. I'm Yours” - Jason Mraz

 

Türkiye’de Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı:

 

14 Şubat Sevgililer Günü için en romantik şarkılar

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