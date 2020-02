14 Şubat Sevgililer Günü için en romantik şarkılar

Türkiye’de ise Sevgililer Günü temalı çalma listelerinde en çok görülen aşk şarkısı Mor ve Ötesi’nden Küçük Sevgilim...

John Legend’ın “All of Me” şarkısı “aşk” temalı çalma listelerine en çok eklenen şarkı olarak öne çıkıyor. Spotify dinleyicileri, “aşk” kelimesini başlığa taşıdıkları 75 milyondan fazla çalma listesi yarattı. “All of Me” aynı zamanda, Sevgililer Günü çalma listelerinde hem erkek hem de kadınların en çok tercih ettikleri parça. “All of Me” şarkısı bugüne kadar Spotify’da 29 Milyondan fazla çalma listesine eklendi.

Dünya genelinde Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı:

Türkiye’de Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı: