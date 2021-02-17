17. Akbank Kısa Film Festivali online olarak düzenlenecek

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne bu yıl 71 ülkeden toplam 2.048 kısa film başvurdu.

Kısa Filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesine yönelik oluşturulan “Forum” bölümü senaryo yarışmasına ise bu yıl 796 proje başvuruda bulundu.

“Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” “Forum” bölümlerinden oluşan ve yerli yabancı çok sayıda sinemacıyla söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleşeceği 17.Akbank Kısa Film Festivali’nde tüm etkinlikler bu yıl online olarak gerçekleşecek.